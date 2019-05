Óriási hajrával csípte meg a dobogót Rasovszky Kristóf

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a dohai szezonnyitón februárban második versenyző óriási hajrában szerezte meg a bronzérmet, ugyanis az első négy helyezett 2,8 másodpercen belül ért célba.

"Nagyon meleg volt a víz is, meg az idő is, de erre számítottunk, ezért is mentem előre viszonylag hamar és próbáltam lassítani a mezőnyt" - értékelte a történeket a veszprémiek Európa-bajnoka. "A negyedik körtől viszont megindult a nagyobb iram, kapaszkodtam, hogy elöl legyek, és ez elég jól is ment, csakhogy a második helyezett ausztrállal többször is összeakaszkodtunk. A srác valamiért nem akarta hagyni, hogy bunyó nélkül menjen le a verseny, és ez eléggé nehézzé tette pont a döntő fázist. Ettől függetlenül jól ment a hajrá, de van még min javítani, viszont így is sokkal előrébb tartunk, mint tavaly" - tette hozzá.

A vk második állomásán az is eldőlt, hogy Rasovszkyn kívül Székelyi Dániel, a nőknél pedig Olasz Anna és Rohács Réka kvalifikálta magát a magyarok közül a kvangdzsui világbajnokságra.

A nyíltvízi világkupa júniusban Setubalban folytatódik, míg a balatonfüredi viadalra június 15-én kerül sor. Rasovszky, bár címvédő, ezúttal nem utazik el Portugáliába, mert Füreden szeretne érmet szerezni, és ezt nem kívánja kockáztatni egy esetleges gyomorrontással, amilyet egy évvel ezelőtt Setubalban szedett össze.

Eredmények:

férfiak:

--------

1. Marc-Antoine Olivier (francia) 1:56:06.2 óra

2. Nicholas Sloman (ausztrál) 1:56:04.1

3. Rasovszky Kristóf 1:56:04.3

...15. Székelyi Dániel 1:57:15.7

...25. Papp Márk 1:57:54.8

...27. Gálicz Péter 1:57:56.7

...36. Selmeci Levente 2:06:12.6

nők:

----

1. Arianna Bridi (olasz) 2:01:33.9 óra

2. Ana Marcela Cunha (brazil) 2:01:34.1

3. Lara Grangeon (francia) 2:01:41.1

...9. Olasz Anna 2:01:57.5

...16. Rohács Réka 2:02:04.1

...20. Szimcsák Mira 2:03:54.4

21. Sömenek Onon Kata 2:04:11.3

...26. Vas Luca 2:06:56.8

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Perry