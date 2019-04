Drámai fordulat Mészöly Kálmán egészségi állapotában

Egy évvel ezelőtt még kórházból kórházba került különböző betegségekkel, most viszont már a focimeccsre és az edzőterembe járást tervezi a 77 éves Mészöly Kálmán - írja a Blikk. A bulvárlapnak Mészöly Géza a legendás focista kisebbik fia, az Újpest és a Haladás egykori vezetőedzője beszélt az eseményekről. Mint mondta, édesapjának

vasszervezete van: visszatért az étvágya, sőt, már van egy kis súlyfeleslege is, amit le lehetne dolgozni.

A kisfröccsöket málnaszörpre cserélte, orvosai is azt tanácsolják neki és a fia is arra biztatja, hogy a jó idő közeledtével mozogjon, erre a család tulajdonában lévő edzőteremben minden lehetősége adott, sőt, a gyógytornász is felajánlotta, hogy eljön segíteni.

Vélhetően hamarosan a lelátón is újra láthatjuk Mészöly Kálmánt.

A cikk emlékeztet arra, hogy legendás sportember tavaly januárban került agyvérzés gyanújával kórházba. Kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladással küszködik. Később a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán megállapították, hogy koszorúér-szűkülete van, ám végül nem operálták meg. A térdízületében gyulladás alakult ki, húgyúti fertőzést is kapott, valamint a gyomrával és bélrendszerével is volt probléma. Mészöly Kálmánt viszont nem győzték le a nehézségek, mostanra talpra állt, és tovább erősödhet.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás