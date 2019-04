Új óriási sportcsarnokot kap Budapest

Közép-Európa egyik legnagyobb fedett sportcsarnoka épül fel 2021 őszére Budapest IX. kerületében, ahol egy 20 022 fős aréna lesz a 2022-es a férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik helyszíne – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető kiemelte: azért volt szükség a beruházásra, mert a Papp László Sportarénába másfél évre előre nem lehet időpontot foglalni.

A telek 42 millió euróba került, az építkezés várható költségét azonban még nem tudta megmondani a tárcavezető.

„Nem szeretnék konkrét összeget mondani, azért, mert utána számonkérhető lesz”

– fogalmazott.

A csarnok építését a Puskás Arénához és a Groupama Arénához hasonlóan Fürjes Balázs kormánybiztos irányítja. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár korábban részletesen beszélt a várható létesítményről. Közösségi közlekedéssel is könnyen elérhető, több funkciót betöltő épületre van szükség.

A 20 022 fős aréna lesz Magyarország legnagyobb sportcsarnoka, nagyobb lesz a 2003-ban épült, 12 500 néző befogadására alkalmas Papp László Budapest Sportarénánál is. A közép-európai régióban is az egyik legnagyobb csarnok lesz. A környező országok közül csak a zágrábi arénában fér el több néző, 24 ezer fő, a belgrádi sportcsarnokba 20 ezer szurkoló jut helyhez, a 2004-ben épült prágai csarnok 18 960 néző befogadására alkalmas, a bécsi Wiener Stadthalléba 16 ezeren férnek be, az új krakkói aréna befogadóképessége 15 300 fő, a bukaresti létesítményben 14 ezren tudnak szurkolni kedvenceiknek. Az európai sportcsarnokokat összesítő lista első helyén a 25 ezer fős bakui Crystal Hall található.

Nyitókép: Pixabay