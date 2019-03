Nagy változásról beszél Hosszú Katinka apja

Hosszú Katinka egy interjúban beszélt a magnéletéről, a válásáról Shane Tusuppal, de arról nem nyilatkozott, hogy végül mi vezetett oda, hogy a sikeres páros útja különváltak. A Blikk megkérdezte az okokról a sportoló édesapját, a korábbi válogatott kosárlabdázót, Hosszú Istvánt, aki annyit mondott, "nagy szerelem volt, de elmúlt. Hogy miért, az kizárólag a lányomra és volt férjére tartozik; egyszerűen megromlott a kapcsolatuk és kész."

Hosszú István, aki szerint egy szülőnek az a feladata, hogy a legnehezebb helyzetekben is a gyermeke mellett álljon, ezért ő is így tesz, a válás óta történt változásokról is beszélt: "Jó látni, hogy amióta hivatalosan is szétmentek, Katinka nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. Nagyon örülök a pozitív változásnak."

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej