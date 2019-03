Solskjaer kifogná a vitorlából a párizsi szelet

Noha Neymar még mindig nem játszhat, a PSG magabiztosan várhatja a Manchester United elleni ma esti BL-nyolcaddöntőt. Az első mérkőzésen szerzett 2-0-s előny olyan favorittá emeli a csapatot, amilyen a sorsolás pillanatában volt. Utána a kulcsjátékosok sérülése és a Solskjaer-éra sikerei valamelyest kiegyenlítették az erőviszonyokat, de az Old Traffordon a PSG nagyon jól, a Manchester United pedig közepesen játszott. Az angolok december 19., Mourinho menesztése óta az első vereségüket szenvedték el azon a mérkőzésen. Azóta sincsen több nekik, sőt a legutóbbi nyolc idegenbeli meccsüket mind megnyerték, mégsincsenek most jó helyzetben.

Az elmúlt hetekben a csapatot megtizedelő sérülések miatt a norvég edző nyolc ifijátékossal kelt útra, míg a PSG már számíthat Meinier-re és talán Cavanira is. Neymar továbbra is sérült. A francia bajnok Európa leggólerősebb csapata a mostani idényben, amely a hazai fronton tarol, soha korábban francia csapat nem állt ilyen sok ponttal a Ligue 1 ezen szakaszában. Kylian Mbappé az utóbbi hetekben Cavani és Neymar helyett is rugdosta a gólokat.

A második párban az FC Porto 2-1-es hátrányból fogadja az AS Romát. Ennek ellenére a fogadóirodák szerint nem reménytelen a helyzete, sőt… Az olasz főváros „farkasai” az elmúlt tavasszal minden idegenbeli BL-meccsükön legalább három gólt kaptak és súlyos vereségeket szenvedtek. Az FC Porto jó formában van, de a szombati rangadót elveszítette otthon a Benfica ellen. Ugyanakkor a legutóbbi hat hazai BL-meccséből csak egyet, a Liverpool ellenit veszítette el tavaly tavasszal – a vörösök pedig utána a Romát is kiütötték.

Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik, a párizsit az M4, a portóit a Spíler2 közvetíti. Aki ezt nem tudja követni, élőben olvashatja az eseményeket az Infostart honlapján.

Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson