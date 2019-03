Real-válság: Solari megy, Zidane visszatér

Látszólag könnyű győzelmet aratott a Real Madrid a hétvégi bajnoki fordulóban a Valladolid vendégeként, s ezzel megszakította vereségekből álló rossz sorozatát. Az eredmény igazolni látszik a tételt: a csapat szívesebben és sikeresebben játszik a Bernabéu stadiontól távol. Pályaválasztóként a legutóbbi négy mérkőzést elveszítette, vendégként a legutóbbi négyet megnyerte, s közvetlenül előtte döntetlent játszott a Barcelonával a Camp Nouban. Mintha nem is ugyanarról a csapatról lenne szó.

Ugyanakkor a Valladolid elleni három pont különleges körülmények között született. Sergi Guardiola kihagyott egy tizenegyest (az idény egyik legrosszabb büntetője volt), a hazaiak két gólját érvénytelenítette a játékvezető, illetve a VAR, a 29. percben Anuar Tuhami mégis megszerezte (éppen Guardiola átadásából) a vezetést. Mintha csak az első félóra letelte után kezdte volna a Madrid a meccset, Varane utána kiegyenlített, majd Karim Benzema szerzett két gólt, s Luka Modrić állította be a végeredményt. A hajrában Casemirót kiállította a játékvezető, de ez már nem számított.

Emilio Butragueño, a klub korábbi legendája, vezetőségi tag nem volt hajlandó a mérkőzés után az újságíróknak Santiago Hernán Solari jövőjéről beszélni. Ugyanakkor a vezető spanyol sportlapok portáljait és anyagait nézegetve nyilvánvaló:

tart még a krízis.

Az egyik fontos pont az edzőkérdés. Solari a Valladolid ellen kezdte meg edzői működését a Real Madrid első csapatának élén, s a jelek szerint a Valladolid ellen fejezte be (de a hírek szerint marad a klub alkalmazásában). Korábban José Mourinhót vélték a favoritnak az utódlásra, de hétfőn a Marca arról írt, hogy a néhány hetes beugrásra készen áll Clarence Seedorf, akinek a neve már Julen Lopetegui elküldésekor is felvetődött. Az ABC szerint Aitor Karanka neve is felvetődött, a korábbi védő legutóbb a Nottingham Forest menedzsere volt. Felkérése mintegy előkészítette volna José Mourinho visszatérését: ők ketten dolgoztak már együtt a Bernabéuban.

Az olasz portálok beszámoltak arról, hogy Zinedine Zidane a múlt héten Torinóban járt, sokan hitték, hogy bár Agnelli elnökkel nem találkozott, mégis csak a jövőjét intézte. Ez most más fordulatot vehet, ha visszatér Madridba, márpedig a Marca délután már ezt jósolta.

Kérdés, hogy a váltás megoldhatja-e az összes problémát.

Nincsen béke a csapaton belül sem.

Napirenden van Isco megbüntetése, a középpályás nem vett részt egy közös programon. A Marca ugyanakkor felemlítette, hogy a Madrid több mint tíz éve nem büntette meg a nyilvánosság előtt egyetlen játékosát sem. A legutóbb, tizenkét éve a Dél-Amerikából késve visszaérkező Robinho és Júlio Baptista kapott büntetést.

Állítólag összeveszett Sergio Ramos és Marcelo, ami azért különösen érdekes, mert az olasz lapok szerint a Juventus mindkettőjüket le akarja a nyáron szerződtetni. Sergio Ramos nem játszott eltiltása miatt Valladolidban, de elutazott a csapattal. Florentino Pérezzel való összeszólalkozása a jelek szerint következmények nélkül lezárult – de alkalmasint csak a nyáron látunk ebben a kérdésben tisztán. Az is hírlik, hogy tényleg távozhat a nyáron, de nem (csak) Pérez, hanem Mourinho érkezése miatt.

A világ- és Európa-bajnok csapatkapitány teljesen szokatlan lépésként

a közösségi médiában készített magával egy öninterjút,

amelyben hibának tartotta az Ajax elleni amszterdami mérkőzésen kiprovokált sárga lapját. Írt arról, hogy a mostani helyzetben a játékosoknak, s különösen neki mint csapatkapitánynak is megvan a felelőssége. Kitért arra, hogy kétségtelenül forgattak róla az Ajax-meccs alatt a visszavágón, de eszébe sem jutott, hogy a dolgok ilyen rosszra fordulhatnak. Utalt Pérezzel folytatott vitájára is, de szerinte ezek az öltözőn belül normális dolgok. Marcelóval való összetűzéséről azt mondta, fel lett fújva, olyan neki a brazil védő, mintha a testvére lenne. Szerinte az edzővel kapcsolatos kérdések nem a játékosokra tartoznak, de ők tisztelik a pozíciót, s azt is mindig, aki ezt a tisztséget betölti.

Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Alvarado