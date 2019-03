Kovács Zoltán: építjük a jövőt, de gyors eredményeket is szeretnénk a vízilabdában

Sokat kaptam a vízilabdától, és szeretnék ebből visszaadni – mondta az InfoRádiónak Kovács Zoltán, aki február vége óta főtitkárként dolgozik a Magyar Vízilabda Szövetségben. A 44 éves sportvezető játékosként kétszeres Európa-bajnok volt.

„Több mint hétezer igazolt sportoló vízilabdázik nagyjából 140 tagszervezetben. Az a cél, hogy ezek a játékosok azt az örömet és azt sok értéket megkaphassák, amit mi is, és még többet, még eredményesebb pályafutást, megbecsülést, szeretetet, amit a vízilabdás közeg nyújthat” - fejtette ki.

Az új főtitkár úgy vélekedett:

jó szintről indul a sportág, de van még, amit tovább lehet fejleszteni.

A tervek között kiemelt hangsúllyal szerepel az utánpótlás-nevelés, és ennek a munkának elkezdődtek az első részei: megújították a korosztályos válogatottak felépítését, a versenyeztetést, az edzői rendszert.

„Benedek Tibor vezetésével precíz, tudományos munka kezdődött el,

egymásra épülő rendszerben a korosztályok között. Ez aztán a női szakágban is elindult” - mondta Kovács Zoltán, aki szerint néhány év kell, amíg ez a munka beérik.

A főtitkár közölte: emellett vannak olyan intézkedések, amelyek már az idei világversenyeken a magyarok csapatoknál láthatóak lesznek.

„Építjük a jövőt, de a saját türelmetlenségünk és igényességünk miatt szeretnénk, hogy gyors eredmények is legyenek” - nyilatkozta.

Arról is beszélt, hogy a Testnevelési Egyetemmel együttműködési szerződést kötöttek, az intézményben magasfokú sporttudományi képzésben-kutatásban lehet részt venni. Kiemelte: a felnőttválogatottak megkapnak minden támogatást,

náluk az olimpiai kvóta megszerzése a cél.

A következő időszakban több rangos esemény is lesz Magyarországon. Június 4-7. között a női világliga szuperdöntőjét Budapesten rendezik, aztán jövő januárban az Európa-bajnokság is itthon lesz. Ezen kívül utánpótlás-világversenyek megrendezésére is pályázik a szövetség – mondta el Kovács Zoltán főtitkár.

