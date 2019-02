Jön Solskjaer és a videobíró nagy vizsgája

A korábbiaknak megfelelően a tizenhat csapat nyolc párt alkot, ezen a héten (kedd, szerda), valamint a következőn napi két-két mérkőzéssel tartják meg az első kört. Utána egyhetes szünet következik, majd jönnek a visszavágók. Minden párban az őszi csoportszakaszban a második helyen végző gárda az első pályaválasztó, s majd a visszavágókat rendezik a csoportgyőztesek otthonában.

A BL-tavasz egyik újdonsága a videobíró, a VAR alkalmazása lesz, a nagy premier akár már ma este meglehet.

Az olasz bajnokságban az ötödik helyen álló AS Roma háza táján nagy a várakozás, mi több, az önbizalom. A csapat meglehetősen szeszélyesen teljesít a Serie A-ban, de tény, hogy november közepe óta csak a Juventustól kapott ki. Az Olimpiai Stadionban április óta csak a SPAL tudott nyerni ellene, ugyanakkor a közvetlen riválisok közül egyedül a Lazio elleni derbit tudta megnyerni. Mindazonáltal a tavalyi BL-menetelés mintát ad, miután akkor még a döntőbe jutásra is volt esélye a csapatnak, a nyolcaddöntőből való továbbjutás most alapcél. Sőt, Iván Marcano, az AS Roma éppen az FC Portótól megszerzett spanyol védője egyenesen úgy véli, a sárga-bordók megismételhetik a tavalyi menetelést.

A másik oldal sem cidrizik a csatától.

Pepe, a Porto a Real Madriddal korábban BL-győztes, nagyon rutinos védője – aki a téli szünetben igazolt vissza tizenkét év után a „sárkányokhoz” – egyenesen azt állítja, a csapata célja a döntőbe jutás.

A Porto a legutóbbi két bajnoki meccsén csak döntetlent játszott ugyan, de így is vezeti a Benfica előtt a portugál ligát, az eddigi 21 fordulóban mindössze 12 gólt kapott. Iker Casillas vitathatatlanul az első számú kapus, ő fog védeni Rómában is, lesz ellenben két hiányzója a csapatnak: a mexikói Jesús Corona és a mali származású Moussa Marega. A Porto edzője, a korábbi KEK-győztes, Eb-elődöntős Sérgio Conceição korábban hat évet játszott Olaszországban, három évet élt Rómában is – igaz, a nagy rivális Lazio tagjaként.

Ha a nemzetközi sajtó érdeklődéséből indulunk ki, a nap főmérkőzése a Manchester United és a PSG találkozója. A franciák tavaly csak a nyolcaddöntőig jutottak, ott kiestek a Real Madrid ellen, most mindenképpen tovább akarnak jutni. A sorsoláskor úgy tűnt, erre minden esélyük megvan, ám azóta megsérült Neymar és Edinson Cavani is, kidőlt a sorból Thomas Meunier – a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy tartalékos összeállításban lép majd pályára a francia élvonal veretlen listavezetője.

A Manchester United kulcsjátékosai rendben vannak. Amióta Ole Gunnar Solskjær irányítja a csapatot, tizenegy mérkőzéséből tízet megnyert, egyszer döntetlenre játszott. Az egyetlen negatívum, hogy a csapat hazai BL-mérlege nem túl fényes: tavaly négy mérkőzésből csak egyet nyert meg.

Persze, mondhatja erre bárki: még Mourinhóval, és nem Solskjærrel.

(Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik, a manchesterit az M4, a rómait a Spíler2 közvetíti.)

