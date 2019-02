Formula-1-történelem: ők a legsikeresebb csapatok és pilóták

A Formula-1-es világbajnoki sorozat legrégebbi aktív tagja a Ferrari, amely az eddigi 69 évad alatt 15 egyéni világbajnoki címet szerezett. Apró szépséghiba, hogy a legutolsót 2007-ben, 12 évvel ezelőtt, Kimi Raikkönennel. Mégsem ez az istálló leghosszabb nyeretlenségi sorozata, azt ugyanis Michael Schumacher törte meg 2000-ben, 21 év szünet után bajnoki címet szerezve az istállónak.

A Ferrari egyéni világbajnokicím-szerzői Alberto Ascari /1952, 1953/

Juan Manuel Fangio /1956/

Mike Hawthorn /1958/

Phil Hill /1961/

John Surtees /1964/

Niki Lauda /1975, 1977/

Jody Scheckter /1979/

Michael Schumacher /2000, 2001, 2002, 2003, 2004/

Kimi Raikkönen /2007/

A McLaren a hatvanas évek második felében csatlakozott a száguldó cirkuszhoz. Máig összesen 12 egyéni világbajnoki cím szerepel a nevük mellett, a legutolsót azonban ők is 11 éve, 2008-ban Lewis Hamiltonnal szerezték meg. Ennél is elszomorítóbb az az adat, hogy a McLaren versenyt is 2012-ben, vagyis hét éve nyert utoljára. Ez a leghosszabb nyeretlenségi időszakuk.

A McLaren egyéni világbajnokicím-szerzői Emerson Fittipaldi /1974/

James Hunt /1976/

Niki Lauda /1984/

Alain Prost /1985, 1986, 1989/

Ayrton Senna /1988, 1990, 1991/

Mika Hakkinen /1998, 1999/

Lewis Hamilton /2008/

A Williams név a hetvenes évek végén lett a Formula-1 állandó résztvevője. Frank Williams csapata azóta 7 egyéni világbajnoki címet nyert, ám az utolsót még 1997-ben, a kanadai Jacques Villeneuve-vel. Ennek pedig már 22 éve lesz idén. A futamgyőzelmek is elkerülik mostanában a gárdát, hiába a Mercedes motor, utoljára a McLarenhez hasonlóan 2012-ben tudtak versenyt nyerni, meglepetésre Pastor Maldonado győzött Spanyolországban.

A Williams egyéni világbajnokicím-szerzői Alan Jones /1980/

Keke Rosberg /1982/

Nelson Piquet /1987/

Nigel Mansell /1992/

Alain Prost /1993/

Damon Hill /1996/)

A Renault szintén a hetvenes években jelent meg a száguldó cirkuszban, és bár a turbó motor bevezetésével megreformálták a Formula-1-et, akkor nem tudtak világbajnoki címet nyerni. Saját csapattal egy nagyobb szünet után ehhez a 2005-ös és a 2006-os év kellett, és Fernando Alonso. A franciák inkább motorszállítóként voltak sikeresek, a Williams /1992, 1993, 1996, 1997/, a Benetton /1995/ majd a RedBull /2010, 2011, 2012, 2013/ partnereként további 9 egyéni világbajnoki cím szerepel a nevük mellett – az utolsót 2013-ban Sebastian Vettel nyerte a RedBullal.

A Mercedes ugyanakkor aranykorát éli. Az ötvenes években összesen két évig versenyeztek a Formula-1-benm ám a két év alatt két bajnoki címet szereztek, majd 2010-ben a korábbi motorszállítás után ismét saját csapattal jelentek meg a világbajnokságon. Az eddigi 11 szezonjuk alatt 7 egyéni világbajnoki címet nyertek – jelenleg is ők a címvédők. Motorszállítóként még sikeresebbek: a McLarennel három /1998, 1999, 2008/, a Brawn istállóval egy /2009/ további egyéni bajnoki címet szereztek.

A Honda viszont még keresi önmagát. A motorszállító a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján a Williams (1987) és a McLaren (1988, 1989, 1990, 1991) partnereként sorozatban 5 egyéni világbajnoki címhez segítette hozzá versenyzőit – azóta azonban csak Jenson Button 2006-os magyarországi futamgyőzelmét tudják felmutatni – igaz, közben ki is hagytak néhány évet.

Az Alfa Romeo idén tér vissza a Sauber csapatával. Az olaszok a Formula-1 első két évében, 1950-ben (Giuseppe Nino Farnia) és 1951-ben (Juan Manuel Fangio) két világbajnoki címet szereztek, aztán a hetvenes-nyolcvanas években visszatértek, szerényebb eredményekkel. 1985-ben láttunk a rajtrácson ultoljára Alfa Romeót.

A világbajnoki sorozatból évtizedek óta hiányoznak olyan legendás nevek, mint például a Brabham, a Tyrrell vagy a Lotus. Utóbbi megpróbálkozott egy visszatéréssel, amely egy futamgyőzelmet ért, majd ismét eltűntek a királykategóriából. A Brabham nevet is többen visszahoznák, ám a háromszoros világbajnok Jack Barbham fia, David Brabham nemrég azt nyilatkozta: az érdeklődők közül senki sem rendelkezett ehhez megfelelő anyagi háttérrel.

Nyitókép: MTI/AP/Andre Penner