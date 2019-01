Megvan Leekens új munkahelye

Az iráni élvonalban szereplő Tractor Sazi FC bejelentette, hogy Georges Leekens veszi át a csapat irányítását - írta az nso.hu. Az 1970-ben alapított tabrizi klub címerében is egy traktor látható, mivel a helyi traktorgyár segítségével jött létre az egyesület.

A Tractor Sazi legutóbbi vezetőedzője a korábban a Real Madridnál is dolgozó John Toshack volt, akit szeptemberben menesztettek – a volt Liverpool-játékos távozása óta megbízott tréner irányította a szakmai munkát.

Georges Leekens a magyar válogatottat 2018 első felében irányította.

Tractor Sazi have appointed 69 year old Belgian, George Leekens as their new manager. The former Belgium, Algeria and Tunisia manager will arrive in Tabriz with a new assistant manager. pic.twitter.com/bj3f0IfH9r