Karácsonyra nagy ajándékot kaphat a Real Madrid

A klubvilágbajnokság 2005-ben váltotta fel a hatvanas évek elejétől rendszeresített Világkupa-döntőt (a nemzetközi sajtóban használt neve után Interkontinentális Kupa-döntőt), amelyet a Bajnokcsapatok Európa Kupája és a dél-amerikai Libertadores Kupa győztese játszott (a magyar futball szempontjából feltétlenül kiemelést érdemel, hogy az első párharcnak, a Real Madrid és az uruguayi Peñarol csatájának Puskás Ferenc volt a hőse).

A többi földrész legjobbjának bekapcsolódása után is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes, sőt, még az is csupán háromszor – 2010-ben, 2013-ban és 2016-ban – fordult elő, hogy másik konföderáció csapata jutott a fináléba, a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, majd a japán Kasima Antlers révén.

A mostani mezőnyt a Real Madrid és a vasárnap óta Libertadores Kupa-győztes River Plate-en kívül az új-zélandi Team Wellington, a tunéziai Espérance, a mexikói Guadalajara, a japán Kasima Antlers és a rendező el-Ajn alkotja.

A felső ágon az Arab Emírségek bajnoka szerdán az Óceániát képviselő új-zélandiakkal kezd. Az el-Ajn leghíresebb tagja talán az edző, a horvát Zoran Mamić, aki nem játszó tagja volt 1998-ban a vb-bronzérmes válogatottnak. A játékosai közül a legtekintélyesebb múltja a svéd Marcus Bergnek van, akit háromszor is megválasztottak a görög bajnokság legjobb légiósának 2014 és 2017 között.

E párharc győztese majd a tunéziai Espérance gárdájával játszik, majd a következő forduló már az elődöntő lesz, amelybe bekapcsolódik a River Plate is. Az argentinok vasárnap a Boca Juniors ellen nyerték meg a Libertadores Kupát, s szerezték ezzel meg a részvétel jogát. Az argentinokat a korábbi válogatott játékos, Marcelo Gallardo dirigálja, aki a Riveren kívül játszott az AS Monacóban, a PSG-ben és a D. C. Unitedben is. Kilenc fontos titulust nyert eddig edzőként a Riverrel, a mostani lenne a tizedik.

Az alsó ágon először a japán Kasima játszik majd a mexikói CD Guadalajarával. A japánok 2016-ban másodikok lettek a klubvilágbajnokságon, ez az eddigi legnagyobb sikerük. Három brazil légiósuk is van, Léo Silva, Serginho és Leandro. A mexikóiak edzője a korábbi 82-szeres paraguayi válogatott José Cardozo, aki egyébként pályafutása nagy részét Mexikóban töltötte. Csapatában csak mexikói futballisták szerepelnek.

A mexikói és a japán együttese párharcának győztese játszik majd az elődöntőben az előző két kiírást megnyerő Real Madriddal.

