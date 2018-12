Dán és francia siker a női kézilabda Eb-n

Nantes-ban, az A csoportban a lengyelek kezdtek jobban, de a meccs harmadánál már három találattal vezettek a dánok, és a második félidőben is magabiztosan növelték előnyüket. A Debrecen dán irányítója, Lotte Grigel ezúttal nem talált be. A Győr balátlövője, Anne Mette Hansen öt lövésből három gólt dobott, és a Siófok lengyel beállója, Joanna Drabik is ugyanilyen mutatóval zárt.

Nancyban, a B csoportban a szlovénok 13 perc elteltével szerezték első góljukat, Uros Bregar szövetségi kapitány pedig a 19. percben már másodszor kért időt. A szünetben kilenc találattal vezetett a házigazda, és bár Maja Vojnovic kapus becserélése után, a második félidő elején némileg felzárkóztak a szlovénok, a rendkívül sima francia győzelem nem forgott veszélyben. A franciáknál a Győr kapusa, Amandine Leynaud tíz lövésből négyet védett ki, a Siófok irányítója, Estelle Nze Minko pedig öt kísérletből négy gólt szerzett.