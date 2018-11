Teljesen fejre állt a Nemzetek Ligája

A nyári világbajnokságon négy európai válogatott került az elődöntőbe, ám közülük csak egy, éppen az akkor az elődöntőben és a harmadik helyért vívott mérkőzésen is vereséget szenvedő angol csapat jutott a Nemzetek Ligája jövő nyári négyes döntőjébe. Átrendeződtek volna mindössze néhány hónap alatt az erőviszonyok? Ezt talán túlzás lenne állítani, az már inkább mondható, hogy a vb érmesei kivétel nélkül elrontottak egy-két mérkőzést. A franciák nem tudtak nyerni idegenben (döntetlen a németek, vereség a hollandok ellen), a horvátok 6-0-ra kaptak ki Spanyolországban, s nem tudták legyőzni otthon az angolokat, a belgák érthetetlenül összecsuklottak a svájciak ellen 2-0-s vezetésük után Luzernben, s kikaptak 5-2-re.

Az A osztály csoportjainak ereje eltérő volt, az 1-es (holland, francia, német) és a 4-es (angol, spanyol, horvát) erősebb volt a másik kettőnél. Ugyanakkor jelentős erőátrendeződést nem mutatott, legfeljebb jelezte, hogy tovább tart a német válogatott válsága, amely történetében először kerül majd egy ilyen nagy létszámú tornán, mint a 2020-as Európa-bajnokság, a sorsolás előtt a második kalapba. Azzal, hogy a szintén „vb-formában” játszó lengyelek elcsíptek egy pontot a már továbbjutó portugáloktól kedd este, megelőzték az összesítésben a németeket, s még éppen befértek a kiemelést tekintve az első tízbe. A németek nem, így máris megvan az a csapat, amelyet mindenki szeretne elkerülni. A magyar válogatottnak tíz százalék esélye van arra, hogy a németekkel kerül egy csoportba. Ezt jó lenne elkerülni, mert talán a lengyeleken kívül bárkit is kap az első kalapból, ha még a németeket is odasorsolják a második, az finoman szólva is megnehezítené a sikeres csoportszereplést. (A kiemeléseket nézve a legerősebb csoport elméletileg a Svájc, Németország, Szlovákia, Magyarország, Macedónia lenne.)

Az A osztályból kilógott a gyengén teljesítő izlandi együttes, a lengyel sem remekelt, de a nagy meglepetés, hogy a németek sem tudtak mérkőzést nyerni. Ez a három válogatott a következő Nemzetek Ligájában, 2020 őszén, majd a B osztályban szerepel, miként a horvát is, helyükre az ukrán, a bosnyák, a svéd és a dán együttes lépett fel. A csere következik a torna rendszeréből, de a négy kiesőből kettő nagy valószínűséggel erősebb, mint a helyükre kerülő feljutó, és a lengyelek sem lennének esélytelenek bármelyik újonc ellen sem.

A legmagasabban jegyzett csapatok osztályában egyedül a portugálok lettek csoportgyőztesek úgy, hogy az előzetes kiemelésnél is az elsők voltak a hármasban. A csoportgyőzelmet úgy érték el az olaszok és a lengyelek előtt, hogy legjobb játékosuk, Cristiano Ronaldo a világbajnokság óta nem játszott a válogatottban.

A B osztályban egyetlen, legmagasabban rangsorolt sem tudott az élen végezni, Ausztria, Wales, Oroszország és Szlovákia számított eredetileg favoritnak, de hárman a második helyen végeztek, a szlovákok ki is estek. Egyedül az orosz válogatottnak volt esélye az utolsó fordulóig a csoportgyőzelemre. A négy feljutóból (Ukrajna, Svédország, Bosznia-Hercegovina, Dánia) különösen a bosnyákok és az ukránok nyújtottak meggyőző teljesítményt. Utóbbiak annak ellenére is, hogy utolsó meccsükön 4-1-re kikaptak a szlovákoktól. Addigra már továbbjutottak.

A C osztályból a mi csoportunk élén végző finneken kívül a skótok, a norvégok és a szerbek jutottak egy szinttel feljebb, ez a négy válogatott került a kieső szlovák, török, ír és északír együttes helyére. Nincs jelentős erőkülönbség a nyolc válogatott között. A négy győztesből egyedül a skótok kerültek elsőként a sorsolásnál a kvartettjükbe. A négy feljutóból a szerbek szerepeltek a legjobban, sokat számított, hogy idegenben egyetlen gólt sem kaptak. Egyedül a románokkal nem bírtak, kétszer is döntetlent játszottak.

A D osztály meglepetése a koszovói válogatott remek szereplése volt. A másik három csoportgyőztes, a grúz, a fehérorosz és a macedón válogatott esélyesként indult és végül első lett. A mi számunkra talán a macedónok elsősége és feljutása a legérdekesebb, Ristevski, Spirovski és Nikolov az OTP Bank Ligában szerepel hétről hétre, és Újpesten játszott korábban (a csapatkapitány, Goran Pendev melletti) legnagyobb sztárja, Enis Bardhi. Mind a négyen kerettagok voltak a novemberi mérkőzéseken is.

A Nemzetek Ligája végeredménye

A osztály

1. csoport: 1. (és továbbjutott) Hollandia 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. (és kiesett) Németország 2

2. csoport: 1. (és továbbjutott) Svájc 9 pont, 2. Belgium 9, 3. (és kiesett) Izland 0

3. csoport: 1. (és továbbjutott) Portugália 8 pont, 2. Olaszország 5, 3. (és kiesett) Lengyelország 2

4. csoport: 1. (és továbbjutott) Anglia 7 pont, 2. Spanyolország 6, 3. (és kiesett) Horvátország 4

B osztály

1. csoport: 1. (és feljutott) Ukrajna 9 pont, 2. Csehország 6, 3. (és kiesett) Szlovákia 3

2. csoport: 1. (és feljutott) Svédország 7 pont, 2. Oroszország 7, 3. (és kiesett) Törökország 3

3. csoport: 1. (és feljutott) Bosznia-Hercegovina 10 pont, 2. Ausztria 7, 3. (és kiesett) Észak-Írország 0

4. csoport: 1. (és feljutott) Dánia 8 pont, 2. Wales 6, 3. (és kiesett) Írország 2

C osztály

1. csoport: 1. (és feljutott) Skócia 9 pont, 2. Izrael 6, 3. Albánia 3

2. csoport: 1. és feljutott) Finnország 12 pont, 2. Magyarország 10, 3. Görögország 9, 4. (és kiesett) Észtország 4

3. csoport: 1. (és feljutott) Norvégia 13 pont, 2. Bulgária 11, 3. Ciprus (és legrosszabb csoportharmadikként kiesett) 5, 4. (és kiesett) Szlovénia 3

4. csoport: 1. (és feljutott) Szerbia 14 pont, 2. Románia 12, 3. Montenegró 7, 4. (és kiesett) Litvánia 0

D osztály

1. csoport: 1. (és feljutott) Georgia 16 pont, 2. Kazahsztán 6, 3. Lettország 4 (2-6), 4. Andorra 4 (2-9)

2. csoport: 1. (és feljutott) Fehéroroszország 14 pont, 2. Luxemburg 10, 3. Moldova 9, 4. San Marino 0

3. csoport: 1. (és feljutott) Koszovó 14 pont, 2. Azerbajdzsán 9, 3. Feröer-szigetek 5, 4. Málta 3

4. csoport: 1. (és feljutott) Macedónia 15 pont, 2. Örményország 10, 3. Gibraltár 6, 4. Liechtenstein 4

A Nemzetek Ligája csoportszakaszának lezárultával az UEFA megerősítette a december másodikai, dublini Eb-sorsolás kalapbeosztását, ami a következő:

1. kalap: UEFA Nemzetek Ligája alcsoport: Svájc, Portugália, Hollandia, Anglia (csak ötös csoportba kerülhetnek), továbbiak: Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Lengyelország

2. kalap: Németország, Izland, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Dánia, Svédország, Oroszország, Ausztria, Wales, Csehország

3. kalap: Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország, Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnország, Bulgária, Izrael.

4. kalap: Magyarország, Románia, Görögország, Albánia, Montenegró, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia, Georgia

5. kalap: Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország, Luxemburg, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Moldova, Gibraltár, Feröer-szigetek

6. kalap: Lettország, Liechtenstein, Andorra, Málta, San Marino

Nyitókép: Illyés Tibor