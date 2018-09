Djokovic egy gyerekkori álmát váltotta valóra

Novak Djokovic ismét a csúcson van, olyan formában, amely korábban 12 Grand Slam-győzelemig repítette. Aztán jött egy könyöksérülés, és egy váratlanul hosszú hullámvölgy. A szerb teniszező korábban 223 héteig vezette a világranglistát, ebből 2014 július és 2016 novembere között 122 hétig egyfolytában. Aztán kikapott Stan Wawrinkától a 2016-os US Open-döntőben, és utána egyik Grand Slam-tornán sem tudott túljutni a negyedöntőn, ami annak a fényében feltűnő, hogy 2010 és 2016 között 24-ből 23 nagy versenyen legalább elődöntőt játszott.

Idén azonban kezdte visszanyerni régi formáját, és Wimbledonban ismét tornagyőzelmet ünnepelhetett. A most véget ért US Openen sem lehetett megállítani a korábbi kétszeres bajnokot (2011, 2015). A döntőben a 29 esztendős Juan Martin Del Potro volt az ellenfele, aki 2009 után jutott ismét döntőbe New Yorkban.

A 44 perces nyitószett a szerb teniszező 4:3-as vezetésénél dőlt el, amikor ellenfele 40-semmiről elvesztette a szerváját, ami a játszmájába került. A folytatásban egyre inkább fölénybe került Djokovic, 1:1-nél brékelt, majd tartotta előnyét 3:1-ig, amikor feldühödött néhány nézői bekiabáláson, dekoncentráltabbá vált, az argentin pedig visszazárkózott. Djokovic 3:4-nél egy 20 perces gémben hozta az adogatását, majd a szettet lezáró rövidítésben 1-3-ról fordított, és 2 óra 20 perc elteltével már 2-0-ra vezetett.

A harmadik felvonásban a szerb újra 3:1-re ellépett, ám ellenfele nem adta fel, és ismét visszabrékelt. A finálé 4:3-nál dőlt el, amikor Djokovic nagy küzdelemben megint elvette Del Potro adogatását, majd kiszerválta a meccset, amely 3 óra 16 percig tartott.

A 31 éves Djokovic harmadszor diadalmaskodott Flushing Meadowsban, ahol begyűjtötte pályafutása 14. Grand Slam-trófeáját (összességében már 71 tornagyőzelemnél tart), így beérte az örökranglista harmadik helyén a szintén 14 Grand Slam-elsőséggel büszkélkedő amerikai Pete Samprast. Az élen a svájci Roger Federer áll húsz sikerrel, Rafael Nadal a második 17-tel.

"Nem akarok arra gondolni, hogy milyen szinten játszottam korábban, mert ez most egy teljesen új szint. Ez az új megközelítésem. Csak előre akarok nézni, a legtöbbet akarom kihozni magamból, és nem akarok visszafelé nézni" - mondta a döntő után Djokovic.

"Sampras volt a gyerekkori példaképem, ezért sokat jelent nekem, hogy most ott lehetek mellette. Hihetetlen, hogy ezt elértem. Emlékszem, néztem őt, amint épp megnyeri a wimbledoni tornát, és gyerekfejjel arról álmodoztam, hogy egy napon is elérem azt, amit ő. Most ez az álom vált valóra" - mondta a 14. Grand Slam-győzelemről.

Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane