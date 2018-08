"Ennél jobb csoportot nem is kaphattunk volna" - így várja a Chelsea-t a Vidi

A MOL Vidi FC a Chelsea-vel, a PAOK-kal és a BATE Boriszovval került egy csoportba az Európa Liga sorsolásán.

Kovács Zoltán sportigazgató örül annak, hogy sztárcsapattal is összekerült a Vidi.

"Tiszteletet parancsoló csoportba kerültünk, bár ezen a szinten nehezen tudok ennél könnyebb vagy nehezebb ellenfeleket elképzelni.

Örülünk, hogy egy igazi sztárcsapatot is sikerül Magyarországra hoznunk, és ami a legfontosabb, hogy tétmérkőzésre. A Chelsea mindenképp kiemelkedik a csoportunkból,

ugyanakkor a PAOK és a BATE is nagyon erős együttesek. Mi a BL-selejtezők alkalmával már bizonyítottuk, hogy képesek lehetünk felvenni a versenyt olyan csapatokkal is, akiket egyébként nálunknál előrébb rangsorolnak. Marko Nikolics vezetőedző eddig is megtalálta az aktuális ellenfelünk ellen a legideálisabb taktikát, nyilván ez a csoportmérkőzések alkalmával is így lesz. Becsülettel, alázattal fogunk felkészülni a nemzetközi mérkőzéseinkre. Büszkék vagyunk, hogy idáig eljutottunk, de azt megígérhetem, hogy ezzel senki nem fog megelégedni a klubnál, küzdeni fogunk azért, hogy minél jobb eredményt elérjünk a csoportkörben. Természetesen számomra

külön öröm, hogy a PAOK ellen is megmérkőzhetünk, hiszen játékosként szép időszakot töltöttem el Szalonikiben, büszke vagyok arra, hogy immár a Vidi sportigazgatójaként találkozom ismét egykori csapatommal"

- nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató a vidi.hu-nak.

Marko Nikolics vezetőedző szerint a szurkolóknak élvezniük kell a meccseket.

"Ahogyan korábban mondtam, itt már nem lehetett könnyű ellenfeleket kapni. A Chelsea-ről mindenki tudhat mindent, őket senkinek nem kell bemutatnom. A PAOK-nál több embert ismerek, vannak barátaim is Szalonikiben, egy jó csapatról van szó, és a BATE Boriszovot is láttam kétszer-háromszor élőben játszani az elmúlt években, ott is szerepel néhány szerb játékos.

Szerintem jó csoportot kaptunk, persze nem lesz könnyű dolgunk.

Az biztos, hogy szeretnénk meglepetést okozni és pontokat szerezni. A Vidi-szurkolóknak és a magyar focibarátoknak büszkének kell lenni erre és élveznie kell azt, hogy ilyen mérkőzések lesznek az országban. Bízom benne, hogy mindhárom találkozóra megtelik a stadion és biztatájk azért a csapatot, hogy jó eredményeket érhessünk el a csoportkörben is" - mondta Marko Nikolics.

A válogatott keretbe visszakerülő Kovács István arról beszélt, a Vidi célja, hogy a Chelsea mögött másodikként továbbjusson.

"Felemelő érzés volt úgy nézni a tv-ben az EL sorsolását, hogy mi is aktív részesei voltunk mindennek.

Úgy gondolom, ennél jobb csoportot nem is kaphattunk volna.

A Chelsea egy igazi topcsapat, mi pedig azért fogunk küzdeni, hogy mellettük mi legyünk a másik együttes a csoportban, amely eredményesen tud szerepelni. A PAOK abból a szempontból előnyös lehet számunkra, hogy játszottunk már a görög bajnokkal, szóval nem lesz ismeretlen az a játékstílus, ami egy görög élcsapatot jellemez. A BATE Boriszov ellen 2015-ben már játszottunk BL-selejtezőt, akkor csak egy hajszállal maradtunk alul, bízom benne, hogy ezúttal sikerül a fehéroroszok fölé kerekednünk" - fogalmazott Kovács István.

Szintén esélyesnek tartja a Vidit a BATE és a PAOK ellen Boban Nikolov, a fehérváriak középpályása.

"Boldog vagyok, hogy ilyen komoly csapatok ellen játszhatunk az EL csoportkörben. A Chelseat senkinek nem kell bemutatni, Európa egyik legjobb klubjáról beszélünk. Úgy vélem, a PAOK és a BATE ellen, amennyiben az egész csapat száz százalékot fog nyújtani, lehet esélyünk a jó eredmény elérésére. Tovább szeretnénk írni a klub történelmét, az pedig remek érzés, hogy ennek aktív részese lehetek. A PAOK elleni találkozó számomra biztos, hogy több lesz, mint egy labdarúgómeccs, ellenük nem csak a Vidit fogom képviselni, hanem a hazámat is.

Oda fogunk utazni Szalonikibe, és győzni fogunk! A BATE ellen reális esélyünk lehet arra, hogy akár 6 pontot is szerezzünk, de persze nem szeretnék ennyire előre rohanni.

Ami biztos, hogy senki nem elégszik meg annyival, hogy eljutottunk a csoportkörig, igenis minél több pontot akarunk gyűjteni, aztán a hatodik meccs után meglátjuk, hogy mire lesz elég" - értékelte a sorsolást Boban Nikolov.

