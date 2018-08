Babos Tímea a démonjai ellen küzd

A párosban világelső magyar játékos és társa az első fordulóban a Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck belga duóval találkozik.

A 64 kettősből összeálló főtáblán ugyancsak szerepel Stollár Fanny, ő a szerb Nina Stojanoviccsal játszik együtt, a nyitófordulóban az amerikai Vania King és a szlovén Katarina Srebotnik lesznek az ellenfeleik.

A férfiaknál Fucsovics Márton a francia Jonathan Eysseric oldalán indul, az első fordulóban a német Philipp Petzschner és Tim Pütz párosával találkoznak.

Babos dolgozik a megoldáson

Babos Tímea nehéz időszakot él át, de bízik benne, hogy kedvenc Grand Slam-versenyén, az amerikai nyílt bajnokságon újra sikeres lesz.

"A kora őszi amerikai kemény pályás túra az egyik kedvencem az évben. 2016-ban itt értem el életem eddigi legjobb helyezését, akkor 25. voltam az egyéni ranglistán a US Open alatt, de persze a tavalyi, Marija Sarapova elleni meccsem is fantasztikus élmény marad" - mondta a Mol csapat honlapján a párosban világelső játékos, majd kitért arra is, hogy az idei salakos és füves szezonja nem sikerült túl jóra, pedig a munkát "beletette".

"Ezen is látszik, hogy a teniszben sok meccs fejben dől el, és mentálisan sajnos nem sikerült azokat az akadályokat leküzdenem, amik már régóta a +démonjaim+. A megoldáson természetesen dolgozom, hiszek benne, ha ezeken a nehézségeken túllépek, újra a top 20 közelében leszek" - tette hozzá.

Babos Tímea a napokban nyílt levelet írt, amelyen fogadkozott, hogy megoldást talál a problémákra.

"Azt hiszem, jól tettem, hogy kiírtam magamból a fájdalmam, mert rengetegen álltak mellém és biztosítottak a támogatásukról, ami nemcsak, hogy erőt adott, de melegséggel töltötte el a szívem. Sajnos nem egyszerű, főleg nem egyedül. A családom és a párom is messze van tőlem, így nagyon nehéz a kudarc feldolgozása. Tudom, hogy mentálisan fejlődnöm kell, ebben van a siker kulcsa. Minden nap azon dolgozom, hogy pozitívabban szemléljem a világot és benne önmagamat" - fejtette ki.

A francia Kristina Mladenoviccsal Australian Open-bajnok soproni teniszező a párosról azt mondta, nem gondolja, hogy bármiféle félnivalójuk lenne, az apróbb döcögés ellenére továbbra is a világ egyik legjobb párosát alkotják, és a közös célt a további GS-győzelmek jelentik.

"Ha ez már New Yorkban összejön, szuper, ha nem, nekifutunk újra. A munkát elvégeztem, előbb vagy utóbb jönni fognak az eredmények egyesben is, anélkül, hogy ez a páros rovására menjen" - mondta Babos Tímea, aki sorozatban negyedszer lehet ott a szezonzáró WTA-világbajnokságon, ahol idén címvédőként indul majd párosban.

"Negyedszer, három különböző partnerrel kvalifikálni magam a vb-re fantasztikus, erőt és önbizalmat ad a további céljaim elérésére" - közölte.

A US Openről elárulta, hogy egyik kedvenc versenyéről van szó.

"Remélem, hogy képes leszek élvezni a játékot, a hangulatot, és végre el merem hinni, hogy egy Halepet és egy Sarapovát is meg tudok verni. Ha úgy jövök le a pályáról, hogy kitettem a szívem-lelkem, és mindeközben még élveztem is a játékot, elégedett leszek" - tette hozzá.

Nyitókép: MIGUEL SIERRA