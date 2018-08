Babos Tímea szokatlan vallomása

Babost egy héttel ezelőtt a tajvani Latisha Csan előzte meg. A magyar játékos múlt héten a cincinnati tenisztornán a francia Kristina Mladenovic oldalán párosban negyeddöntős volt, ez pedig elégnek bizonyult az újabb világelsőséghez. Mladenovic a 8. helyen áll párosban.

Babos július 16-án vezette először a WTA-rangsort, ő az első magyar teniszező, aki a felnőttek között bármelyik listán éllovas.

Egyesben egy helyet javítva a 40., a második legjobb magyar továbbra is Stollár Fanny, aki a 147. az egyéni listán.

A magyar játékos közben közösségi oldalán írt az elmúlt hetek történéseiről.

„Nehéz időszakon megyek keresztül és úgy érzem, hogy ezzel a levéllel Ti is megértitek, mi zajlik bennem és a háttérben.

Egyszerűen úgy érzem, hogy manapság bármit csinálok, nem sikerül.

Voltak nagyon jó meccseim, pl a múlt heti Görges elleni, és persze rosszabbak is, de sajnos többségében nem én győztem, legyen szó egyéniről vagy párosról. Az most mellékes, mégis megemlítem, hogy a szerencse sem az én oldalamon áll” – fejtette ki.

Úgy érzi, a párosa Mladenoviccsal is döcög, több meccset vesztettek szuper tie-breakben vagy nagyon szorosan, amit meg lehetett volna nyerni.

„A kapcsolatunk továbbra is remek, ezzel nincsen baj.

Természetesen ez a sikertelenségi időszak nagyon megvisel lelkileg; az önbizalmamat is megtépázta, de mindezek ellenére továbbra is kőkeményen dolgozom.

Aki kicsit is ismer, tudja, hogy nagyon odafigyelek a részletekre, talán túlságosan is aprólékos vagyok, de ebben is próbálok fejlődni” – írta.

Babos Tímea kiemelte, a vereségek neki fájnak leginkább.

„Lehet engem nem szeretni, bántani, „beszólogatni” a vereségek után, ami természetesen nem esik jól, de tudom, hogy én minden nap a sikerért dolgozom; azért, hogy az egy-egy elcsúszott bréklabda legközelebb nekem „jöjjön”,

ezzel is megfordítva egy szoros meccset. Higgyétek el, nekem fájnak legjobban a vereségek, nekem a tenisz nem csak a foglalkozásom, hanem a szenvedélyem és nagyon nehéz megemészteni, hogy hosszú órák keserves munkáját rontom el egy rossz döntéssel vagy egy könnyű hibával” – írta a Facebookon.

A magyar játékos a hetet a US Openre való felkészüléssel tölti.

Nyitókép: MIGUEL SIERRA