Őrült meccs Debrecenben

A találkozó hat perccel később kezdődött, Berke Balázs játékvezető ugyanis a kezdés előtt leparancsolta a pályáról a DVSC védőjét, Cikost, akinek gyűrű volt az ujján. Mivel az ékszert több módszerrel sem sikerült levenni a szlovák jobbhátvéd kezéről, a helyén végül Kusnyír Erik kezdett.

A mérkőzés első perceiben két nagy helyzetet is kialakítottak a hazaiak, az első negyedóra végén azonban a vendégek szereztek vezetést. A folytatásban is többet támadó DVSC a félidő hajrájában szabadrúgásból egyenlített, ám nem sokáig örülhettek a debreceni szurkolók, mivel egy perccel később már újra az MTK-nál volt az előny.

A szünet után is a Debrecen birtokolta többet a labdát, mezőnyfölényben játszott a hazai együttes, ám sokáig komoly gólszerzési lehetőséget nem tudott kialakítani. Az MTK kontratámadásokra rendezkedett be, és ezek egyikéből tovább növelte előnyét. A Loki a hajrában mindent egy lapra feltéve támadott, és előbb szépített, majd miután kihagyott egy százszázalékos helyzetet és lőtt egy kapufát is, a hosszabbítás utolsó percében Szatmári fejesével kiharcolta az egyenlítést.