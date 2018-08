Nehéz döntést hozott Gerard Piqué

Gerard Piqué szombaton megerősítette: visszavonul a spanyol labdarúgó-válogatottból - közölte Twitter-oldalán a spanyol szövetség.

Az FC Barcelona 31 esztendős védője a Sevilla elleni spanyol Szuperkupa-összecsapás előtti sajtótájékoztatón közölte: tájékoztatta az új szövetségi kapitányt, Luis Enriquét - korábbi klubedzőjét - arról, hogy korábban meghozott döntésének értelmében nem szerepel többet a nemzeti együttesben.

- fogalmazott Piqué, aki 103 alkalommal öltötte magára a válogatott mezét és ötször volt eredményes. A csapattal 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett, míg 2013-ban ezüstérmet nyert a Konföderációs Kupán. Utoljára az oroszországi világbajnokságban szerepelt a válogatottban.

“I told Luis Enrique the decision was well thought out. I want to focus on Barcelona.”



