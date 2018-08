Nagy nevek a magyar indulók között

Hérics Dávid a hétvégén rajthoz álló magyar csapat egyik legrutinosabb tagja. A győri kajakos 20 évesen már felnőtt bronzérmes volt a férfi K-1 200 méteres váltóval, 2015-ben pedig Somorácz Tamással lett harmadik a milánói világbajnokságon, K-2 500 méteren. Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója ezúttal is 200 egyesben és Gacsal Ákossal 500 párosban áll rajthoz - közölte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

„Mindkét számban érmet szeretnék szerezni. Nincs rajtam teher és Ákossal a párosunkat is jól összeraktuk az elmúlt hetekben, a formám pedig közelít a régihez – mondta Hérics Dávid, aki 2016 novemberében vállműtéten esett át és azóta nem tudta magát visszaverekedni a felnőtt válogatottba. – Nagyon nehéz visszatérni a férfi kajakos mezőnybe, nekem erre már két évem ráment, annak ellenére, hogy idén sokkal gyorsabb vagyok, mint tavaly. Ha most jól fogok szerepelni, az mentálisan sokat segíthet nekem. Ezen kívül az egyetemem hírnevét is szeretném öregbíteni, hálás vagyok az intézménynek, mert rengeteget segítettek nekem az elmúlt években, hogy összehangoljam a sportkarrieremet a tanulással."

Nem kellett komoly kompromisszumokat kötnie Makrai Csaba utánpótlás kapitánynak, amikor kijelölte a magyar keretet, ugyanis a hazai kajak-kenus mezőny nagy része a sportolás mellett egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytat.

„Szerencsére egyre inkább jellemző, hogy az élsport mellett diplomát szereznek a versenyzőink. Természetesen azokat a hallgatókat nem vehettem figyelembe, akik a két hét múlva kezdődő felnőtt vébére készülnek, de ez a rivális nemzeteknél is így van. A csapat erős, sok szép eredményre számítok és arra, hogy megnyerhetjük az éremtáblázatot. A mieink közül nemcsak Hérics Dávid ért el komoly eredményeket korábban. A versenyre szép számmal neveztünk olyanokat is, akik ifiben, vagy U23-ban szereztek világbajnoki érmeket. Ráadásul az egyetemek és a főiskolák honorálni szokták, ha hallgatóik világversenyek érnek el jó eredményt, a sportolóknak ez plusz motivációt jelent" – mondta Makrai Csaba.

A magyar csapat minden szakágban jól szerepelhet, de a legszebb eredményeket ezúttal is a női kajakosok szállíthatják majd. A verseny egyértelmű esélyese a K-1 200 méter friss U23-as világbajnoka, a Corvinus Egyetem hallgatója, Lucz Anna, de esélyes 200 és 500 méteres párosban Malcsiner Eszter és Katrinecz Rita is. Ők K-2 500 méteren és a női négyes tagjaként is korosztályos világbajnokok lettek két hete Plovdivban.