Hat év után újra sikerült a 200 pillangón duplázni - az úszó-Eb hétfői összefoglalója

Debrecenben, 2012-ben még Hosszú Katinka és Cseh László állt a dobogó tetején, most Milák Kristóf után Kapás Boglárka vehette át a 200 pillangó aranyérmét (két éve Szilágyi Liliána egyetlen századdal maradt le arról, hogy Cseh Laci mellett szintén behúzza a hölgyek első helyét – ezúttal 6. lett).

Kapás Boglárka a Magyar Úszó Szövetség közleménye szerint ebben az évben érezhetően erre a számra koncentrált, miután a 2015-2016-os csúcsévek után (vb-bronz, négy Eb-arany, olimpiai harmadik hely) tavaly érezhetően kissé megfakult a teljesítménye a hagyományos távjain (400-800-1500 gyors). A frissítés pedig fényesen bevált:

már a Sette Collin aratott győzelme után is arról beszélt, hogy „új szerelmet” talált magának, és Glasgow-ban bebizonyosodott, hogy a „párválasztás” remekül sikerült

(természetesen Telegdy Ádám mellett...).

Kapás Boglárka tökéletesen építette fel a versenyt, féltávig csak utazott, a harmadik ötvenen kezdett felpörögni, és bár még ekkor is ötödikként fordult, az utolsó hosszon nem kegyelmezett. Ő volt az egyetlen, aki a harmadik és a negyedik ötvenen is 32-es részidőt jött, 100 és 150 között még ketten tudtak 32.95 környékén, miközben ő 32.25-tel gyorsult, majd

a finisben mindenki más 33.2-n kívül teljesített, míg ő 32.9-cel behúzta az aranyérmet.

Egyértelmű, hogy most ezen a számon van nála a hangsúly, bár ahhoz, hogy a kontinensen kívül is eredményes legyen, minimum 2:06-os időre van szükség. Nyilatozata szerint az volt az egyetlen szívfájdalma, hogy ezt most nem tudta elérni (14 század hiányzott). Ugyanakkor közölte, muszáj a gyorsot pihentetnie, mert jelenleg egyszerűen nem tud ezekre a távokra pozitív érzésekkel "rákanyarodni" – ez látszott is a 800-on.

Hosszú Katinka megmutatta, hogy nem kell félteni

A középdöntősök közül Hosszú Katinka kicsit mindenkit megijesztett, hiszen délelőtt csupán hetedikként ment tovább 100 háton, délutánra viszont elkezdte megközelíteni a szokásos sebességét, percen belülre került (59.67), és másodikként kvalifikálta magát. Nagy szó, hogy ott lesz a fináléban Burián Kata is, aki ugyan a 200-ra készül elsősorban, ám tökéletes előjelként parádésan jött délelőtt és délután is, egyetlen századra volt attól, hogy szintén bekerüljön perc alá. Ha a döntőben képes lesz rá, szép helyezéssel melegíthet a hosszabb távra.

Cseh László hajszálnyival maradt le

Cseh László 0.07-tel maradt le az ötven pillangó döntőjéről – ez kevésbé bántotta klasszisunk lelkét, mint az, hogy most kezdett igazán ráérezni a ritmusra, a mozgásra, és innen egészen remek dolgokra lehetne képest, ha a mostani állapotban begyakorolhatna néhány dolgot a következő hetekben...

Európa-bajnokság, 4. nap

Női 200m pillangó

1. Kapás Boglárka 2:07.13

6. Szilágyi Liliána 2:08.69

Nyilatkozatok

Kapás Boglárka:

“Jobb időt akartam úszni, de így is örülök annak, hogy megnyertem. Amint becsaptam, felnéztem, megláttam az időt, arra gondoltam, ezt nem hiszem el, hogy 2:07.1, mert 06-os időt akartam úszni. Nem hittem el, hogy 07-es idővel meg lehet nyerni a kettő pillét, de ha már így alakult, nagyon boldog vagyok.”

Szilágyi Liliána:

“Kicsit dühös vagyok. Az edzőmmel sok mindent át kell beszélnünk. Igazából másfél hónapja készülünk kifejezetten erre a számra, és végre úgy érzem, végre szilárd alapokon állok.”

Hosszú Katinka:

“A reggeli úszásom után kicsit megbarátkoztam a medencével, sokkal jobban éreztem magam most, mint az előfutamban. Remélem, ennél jobb időt jövök majd a döntőben.”

Burián Kata:

“Hát, ennyire jó még sosem volt! Igaz, a célbaérkezést kicsit elrontottam, még egy tempót beletehettem volna, és akkor simán percen belülre kerülök.”

Cseh László:

“Az a rossz, hogy azt érzem, mostanra kezd összeállni. Amikor elkezded érezni az úszást. Most, ebben az állapotban kéne egy rakat dolgot gyakorolni, és innen tovább lépni, és akkor néhány hét után jönne a tökéletes. Egész évben nem ment úgy, ahogy szerettem volna, most is azon kaptam magam, hogy elkezdek rövid tempókkal menni. Pedig kezd jönni az a jó érzés, hogy elkaptad a fonalat, csak menni kell az úton. Lehet, hogy ez már látszani fog a százon, lehet, hogy még nem. Szóval emiatt az ötven pille kilencedik hely miatt annyira nem vagyok dühös.”

Nyitókép: MTI/AP/Darko Bandic