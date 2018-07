Nem tudja megvédeni címét a női pólóválogatott

Két és fél évvel ezelőtt a belgrádi Európa-bajnokságon kétszer is találkozott a két csapat, a csoportkör nyitányán a hollandok 14-10-re nyertek, a döntőben azonban Bíró Attila együttese 9-7-re diadalmaskodott, ezzel kijutott a riói olimpiára, amelyről végül a hollandok lemaradtak. A legutóbbi összecsapásokon ugyanakkor holland sikerek születtek: a világligában otthon 7-6-ra, Budapesten 10-5-re nyertek, míg Rotterdamban felkészülési mérkőzésen július elején 10-6-ra győztek.

A belgrádi fináléhoz képest mindkét csapat alaposan kicserélődött, a magyaroknál hat, a hollandoknál hét olyan játékos ugrott vízbe, akik a szerbiai kontinensviadalon is képviselték hazájukat.

Bíró Attila a himnuszok után még egy bíztató pacsit adhatott tanítványainak és kollegáinak, ezt követően azonban eltiltása miatt a LEN egyik alkalmazottja erélyesen a lelátóra parancsolta a kapitányt.

Mindkét csapat parádés védekezéssel kezdte a találkozót, a hollandok szoros emberfogással, a magyarok kiváló zónázással hozták zavarba a támadókat. Az első magyar emberelőny ugyan kimaradt, de Illés akcióból megszerezte a vezetést. A válaszra nem kellet sokat várni, Van der Sloot klasszis kapáslövéssel egyenlített. A hollandok az első előnyük előtt időt kértek, és értékesítették is így a fórt. A magyarok a dudaszó pillanatában egyenlíthettek volna, de Keszthelyi nem tudta bepofozni a kipattanót (2-1).

Furcsa jelenet után növelte előnyét a holland csapat: visszaúszás közben Csabait állították ki, de Gyöngyössy rosszul értelmezte a játékvezetők jelét és azt hitte, neki kell kiúszni, ezzel kettős előnyhöz juttatta a hollandokat, akik nem is hibáztak. Két magyar emberelőny is kimaradt, Aarts a kapuban parádézott. A magyar válogatott Keszthelyi csodálatos "elsüllyesztős" góljával csökkentette hátrányát. Van der Sloot hibázott ötméterest, azonban a kontra-kiállítás kombináció már sok volt a magyaroknak, ekkor Sevenich húzta be a fórt. Azonnal jött a válasz: Parkes centerből csavart a hálóba. Újabb kontrát élt túl a magyar csapat, majd elől Illés második "pókhálós" góljával egyenlített. A nagyszünet előtt az utolsó ütés azonban a hollandoké volt, hét másodperccel a dudaszót megelőzően emberelőnyből találtak be (5-4).

Rögtön emberelőnnyel kezdhette a harmadik negyedet a magyar válogatott, de nem tudta jól végigjátszani a fórt, viszont a hollandok sem tudtak túljárni a túloldalon Gangl eszén. Komikus jelenet után - egymás mellett úszott el két magyar, a labdára pedig lecsapott egy holland - növelte előnyét a holland válogatott, majd emberelőnyben Megens is betalált, ezzel rendkívül nehéz helyzetbe került a címvédő magyar csapat. Ötven másodperccel a játékrész vége előtt "meccslabdához" jutott Hollandia, de Gangl nagyot védett emberhátrányban, az ellentámadásból pedig Gurisatti lőtt a hálóba (7-5).

Ezzel visszajött a meccsbe a válogatott, és Szücs emberelőnyös góljával minimálisra csökkentette hátrányát a zárónegyed elején, de az egyenlítés elmaradt, mert kimaradt az újabb fór, amit a túloldalon viszont a hollandok értékesítettek (8-6). A rivális ezután lezárhatta volna az összecsapást, de a labda a kapufán csattant, a magyar válogatott pedig Leimeter góljával újra felzárkózott. Csabai szerzett gyönyörűen labdát létszámhátrányban, elől azonban nem "kapta meg" kiállítást. A hollandok a német játékvezető révén újabb kontrához jutottak, jó másfél percet lepörgethettek az időből, s még egy ziccert is elrontottak.

A magyarokhoz 28 másodperccel a vége előtt került vissza a labda újra, de a gyönyörű figura végén Gurisatti csavarása a kapufán csattant.

Hollandia-Magyarország 8-7 (2-1, 3-3, 2-1, 1-2) gólszerzők: Van der Sloot, Megens 2-2, Koolhaas, Stomphorst, Sevenich, Rogge 1-1, illetve Illés 2, Keszthelyi, Parkes, Gurisatti, Szücs G., Leimeter 1-1

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor