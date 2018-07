Mától hivatalos: Babos Tímea a világranglista élén

Tenisztörténelmet írt Babos Tímea, hiszen mától hivatalosan is ő vezeti a női páros ranglistát, amit korábban magyar játékos még nem mondhatott el magáról.

Taróczy Balázs szerint Babos Tímea nagyon büszke lehet magára, hiszen ez egy fantasztikus teljesítmény, amely örökre megmarad.

"Hogy milyen sokáig lesz első, azt nem lehet tudni, de a világelsőség önmagában is egy fantasztikus nagy dolog"

mondta a korábbi wimbledoni bajnok. Hozzátette azt is, hogy a páros siker önbizalmat adhat a játékosoknak az egyéni szerepléshez is.

Novak Djokovic feltámadása

Taróczy Balázs szerint Djokovic visszatért, és azt prognosztizálja, hogy hamarosan újra a legjobbak között lesz. Wimbledonban voltak ugyan nehéz mérkőzései, de nem a döntő volt a legnehezebb számára.

"Az elődöntő Nadallal egy elképesztően magas színvonalú meccs volt. Andersonnál érthető volt, hogy mennyire haloványan szerepelt, hiszen nagy mérkőzéseket játszott Federer és Isner ellen, és ezek után a döntőre már elfogyott az ereje" - jegyezte meg Taróczy Balázs.

A korábbi teniszező azt is elmondta, hogy egy játékosnak egy sérülés, kihagyás után mindig nagyon nehéz visszatérnie, de Djokovic-nál ennek elsősorban nem fizikai okai lehetnek.

Djokovic a sérülése előtt elért szinte mindent amit lehetett, csak az volt a kérdés, hogy mennyi időbe telik az, hogy újra éhes legyen a győzelemre, a sikerre. Taróczy szerint ennyi időbe telt, hogy ismét elkapja a ritmust játékban és fejben is.

"Ez valamennyire a sors igazságtétele, mert a hosszú kiesés utáni visszatérés sikerült Nadalnak is, Federernek is, és most Djokovicnak is sikerült. Az lenne az egészen különleges, ha Andy Murray nyerné a US Opent, mert akkor mind a négyen nyernének hosszabb kihagyás után egy-egy versenyt" - vélekedett Taróczy Balázs.

Nyitókép: MIGUEL SIERRA