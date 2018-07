Nagy bejelentést tett Roger Federer

Roger Federer könnyedén megnyerte hétfőn az első mérkőzését a wimbledoni tenisztornán, ebben ne is volt semmi meglepő, csakhogy a svájci játékos több mint egy évtized után nem a Nike felszerelésében lépett az All England Club centerpályájára. Azt már korábban tudni lehetett, hogy az amerikai sportszeróriással kötött szerződése márciusban lejárt, és nem hosszabbítottak. Ennek ellenére a stuttgarti és a hallei füvespályás tornán a régi szállítója mezében játszott.

Hétfőn viszont az Uniqlo dresszében győzött már Londonban, és ezzel egyidőben be is jelentették a megállapodást. A hivatalos számokat nem hozták nyilvánosságra, de a tízéves együttműködés alatt 300 millió dollárt kap a most 36 éves Federer, aki 1994 óta játszott Nike-ban. csakhogy a legutóbbi szerződése szerint évi 10 millió dollárt kapott az amerikai cégtől, most a japán sportszermárka ennek a háromszorosát adja az egyébként is a világ legjobban kereső sportolói között számon tartott teniszezőnek.

A japán gyártó globális nagykövetének is kinevezte Federert, akinek csupán egy gondja akadhat az új támogatóval: az Uniqlo nem gyárt cipőt. Ezért Wimbledonban továbbra is Nike cipőben játszik, de még nem dőlt el, hogy a jövőben kivel állapodik meg. Azt sem zárta ki a sajtótájékoztatóján, hogy marad a régi márkánál.

"Érdeklődést mutattak egy új megállapodás iránt, a kapcsolatunk nem szakadt meg, kiváló viszony alakult ki az elmúlt húsz évben, de egyelőre minden nyitott. Izgatottan várom, hogy mi fog történni, ki akar még velem valamit elérni" - mondta Federer, majd kiderült, a Nike-val már csak azért sem szakíthatja meg a kapcsolatot, mert az ikonikus RF logó, amelyet minden felszerelésén visel, amelyet milliók vásárolnak a világban, szintén az amerikai cég tulajdona.

"Az RF logó jelenleg a Nike-nál van, de hamarosan visszakerül hozzám. Remélem, hogy inkább előbb, mint utóbb. Ez a logó nagyon fontos nekem is és a szurkolóimnak is" - mondta Federer, de hozzátette, reményei szerint jövő év elejétől lehet majd vásárolhatnak RF-logós Uniqlo-felszerelést a rajongói.

Nyitókép: MTI/AP/Tim Ireland