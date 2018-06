Új néven folytatja a bajnokcsapat

"Lehetőség kínálkozott, hogy szintet lépjünk, és számomra nem is volt kérdés, hogy meg kell lépnünk. A változás a jövő és egyben a siker kulcsa is" - mondta Garancsi István tulajdonos a klub honlapján.

"Komoly tervekhez komoly pénz kell. A Vidi bizonyította az elmúlt években, hogy képes megújulni és eredményt elérni, de ehhez kellett a MOL támogatása is. Nyolc éve állnak a csapat mögött főszponzorként, és belföldön komoly sikereket értünk el. De mi többet szeretnénk. A MOL az egyetlen igazi magyar székhelyű multi. A vállalat már nemzetközi szinten is bizonyított, és azt szeretnék, ha mi is ezt tennénk. Feladat, hogy a Vidi tovább erősödjön, és hogy az európai versenysorozatokban minden évben reális esélyekkel harcoljon a csoportkörért. Céljaink így egybeesnek, és a névadó szponzorság egy újabb komoly mérföldkő ezen az úton. A gyakorlatban persze ez azt is jelenti, hogy a még több támogatásért cserébe tőlünk is többet várnak el: pont úgy, ahogy a szurkolóink is" - fejtette ki.

Kiemelte: a megnövekedett támogatás újabb lehetőségeket nyit, még tovább tudják erősíteni a csapatot, mind erőforrás, mind szakmai támogatás szintjén. Minden eddiginél reálisabbá vált a csoportkör elérése - tette hozzá a tulajdonos.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd