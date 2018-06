Madaras Norbert már csak a parton lesz vezér

Szakosztályelnökként dolgozik tovább a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának sikeréért Madaras Norbert, aki a szezon végén bajnoki aranyéremmel vonult vissza. A kétszeres olimpiai bajnok szinte biztos abban is, hogy a következő idényben előrelép a zöld-fehér együttes.

Nem is kívánhattam volna magamnak szebb búcsút. Én mindig úgy fogok visszaemlékezni erre az évre, hogy milyen szép volt, minden nehézséggel együtt, mint persze én is tettem azzá, mert január óta, amellett, hogy száz százalékban vízilabdázó maradtam, a szakosztályvezetésben is részt vettem. Ez az én döntésem volt, most ez a kettős szerep most megszűnik, ami könnyebbség lesz" - mondta az InfoRádióban Madaras Norbert. Az FTC szakosztályelnökeként már ő döntött az érkező négy új játékos szerződtetéséről, és abban bízik, hogy még jobb lesz a jövő évi csapat, mert szerint a sok fiatal játékos még rengeteget fejlődhet.

Az igazolásoknál sem volt könnyű dolguk, mert a legmagasabb szinten már nincs sok játékos, akit ki lehet választani, kifejezetten szűk a piac. Csak válogatottak jöhetnek szóba, és ott is a külföldi játékosok számának korlátozása miatt meg van kötve a kezük. Ennek ellenére a célok komolyak.

"Bajnokként csak a címvédés lehet a célunk, de a hivatalos elvárás a döntőbe jutás.

A Bajnokok Ligája sokkal nehezebb, a fél csapat még nem is szerepelt a BL-ben, más felkészülést kíván, kevesebb lesz a pihenő, több az utazás, ezt még szoknunk kell. Alkalmas a csapatunk arra, hogy jól szerepeljünk, az alapcél a nyolcas dömntőbe jutás" - mondta Madaras Norbert.

A kétszeres olimpiai bajnoknak egyelőre nem hiányzik a játék, még medence sem, de nem zárja ki, hogy később esetleg hobbiként újra pólózzon.

"A bajnoki döntő óta a népligeti irodában dolgozom, de csak egyszer mentem le úszni, 400 méter után azonban azt kérdeztem magamtól, hogy mit csinálok itt, 500-nál pedig kimásztam... De fogok még edzeni, sőt azt is el tudom képzelni, hogy játszom kisebb csapatban. De nem fogja megadni azt, amit az elmúlt húsz év adott" - mondta Madaras Norbert.