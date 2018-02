Összetört Liu Shaolin Sándor a váltó döntője előtt

Nem jutott be 500 méteren az olimpiai döntőbe Liu Shaolin Sándor, és ettől összetört. A váltó fináléja előtt a csapat edzőjének, Csang Csingnek még kínaiul is beszélnie kellett hozzá, hogy felrázza. És a végén Shaolin hozta be első helyen a magyar váltót, s nyert történelmi aranyérmet.

"Hihetetlen, amit elvégeztek, tökéletes munka volt a jégen. Éremért jöttünk, ez nem volt titok" - mondta az M4 Sportnak Csang Csing, aki a Liu testvérek által került kapcsolatba a magyar gyorskorcsolyával, és már hat éve dolgozik a válogatott sikeréért. Ugyanúgy próbáltak korcsolyázni, mint az Európa-bajnokságon, de pár dolgon változtattunk, mert nagyon nehéz ellenfelek voltak.

Liu Shaoang az edző szerint nagyon nagyot futott, meg is dicsérte, de az igazán nagy produkció Liu Shaolin Sándoré volt.

"Ha nagyon jó gyorskorcsolyázót akarsz nevelni, akkor nagyon sokat kell dolgozni, és nekünk négy nagyon jó versenyzőnk van, csak megfelelő mentális és fizikai állapotban kellett őket tartani. Akkor is, ha veszített, mint például most Shaolin. Az 500 méter után az öltözőben összetörve üldögélt, mert érmet szeretett volna. Öt percet beszéltünk, és mondtam, hogy menjen neki a következőnek. Ne ezen gondolkodjon, keményebbnek kell lennie. Azt mondtam neki, hogy te vagy a kulcsfigura ebben a váltóban, ha mentálisan leeresztesz, akkor a többiek sem tudják, hogy mit kell tenniük. Tökéletes munkát végzett, megpróbálta az egyensúlyt megkeresni, a jint és a jangot. Kínaiul is beszéltünk egy kicsit, ezt is előhívtuk. Elkezdett zenét hallgatni, ahogy előtte, és fantasztikus volt, ahogy ebből talpra tudott állni. Veszített 500-on, de utána nyert mindenkiért" - mondta az edzőnő.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!