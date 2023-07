Ígéretet tett Orbán Viktor az Országgyűlésben - a nap hírei

Pénteken szavaz az Országgyűlés a jövő évi költségvetésről. A képviselők előtt levő javaslat 6 százalékos inflációval, 4 százalékos növekedéssel, és 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számol. A honvédelmi kiadások jövőre meghaladják a GDP 2 százalékát, a Honvédelmi alapban 1310 milliárd forintot szánnak erre. Hasonló nagyságrendű összeget, több mint 1340 milliárd forintot szánnak a Rezsivédelmi Alapba, ennek fedezete a tervezet szerint az extraprofitadókból és egyéb bevételekből származik.

Magyarország még egy évre kivételt kér az uniós olajszankciók alól – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felidézte, hogy az Oroszországgal szembeni európai uniós bűntetőintézkedések esetében az év végén lejár az a kivétel, amelynek alapján a Mol-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft értékesíthet orosz kőolajból származó olajtermékeket Csehországban. Kiemelte: a vállalat óriási, százmillió eurós beruházásokba kezdett, hogy a pozsonyi finomítója képessé váljon más forrásból származó kőolaj feldolgozására is, de a munkálatokhoz még egy évre van szükség.

Csak úgy javulhat Magyarország versenyképessége, ha a vállalkozások maguk is versenyképesebbé válnak - hangsúlyozta az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulójának átadásán a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a kisvállalatokról beszélve kiemelte, hogy ezek teszik ki a hazai vállalkozások 99 százalékát, és ezek adják a foglalkoztatottak 72 százalékát.

Magyarországon nem fog kínai vegyielosztó-üzem épülni – jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlésben. Orbán Viktor a párbeszédes Szabó Rebeka kérdésére válaszolt, és úgy fogalmazott, hogy a felvetés komolytalan. A múlt héten a Direkt36 kormányzati belső dokumentumokra hivatkozva írt arról, hogy Kína vasúton Magyarországra szállítaná Európába szánt vegyianyag-termelésének jelentős részét, hogy itt létrehozott elosztóközpontokból lássák el a kontinens akkumulátorgyárait és más ipari üzemeit. Az értesülés megjelenése után a Fővárosi Közgyűlés a településrendezési terv módosításáról döntött, hogy megakadályozza egy ilyen lerakat létrehozását Soroksáron.

Az Agrárszektor szerint jónak ígérkezik és akár a 6 millió tonnát is meghaladhatja idén a hazai búzatermés. Beszámoltak arról is, hogy a kalászosok árak emelkedő tendenciát mutat az utóbbi hetekben és ez valószínűleg ki is tart az év végéig.

Stratégiai jelentőségű erőforrásnak és a fenntartható fejlődés kulcstényezőjének nevezte a vizet az agrárminiszter. Nagy István az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének plenáris ülésén azt hangsúlyozta, hogy a vízkészletek és az élelmiszertermelés biztonságát egyidejűleg kell fenntartani, amelyre főként az öntözéses gazdálkodás fejlesztése nyújt lehetőséget.

Bóka János lesz az európai uniós ügyekért felelős miniszter – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára augusztus 1-jétől tölti be a tisztséget; feladata a 2024 második felében induló magyar uniós elnökségre való felkészülés koordinálása lesz.

Az Európai Unió elkötelezett az ukrajnai háború során elkövetett bűnök elszámoltatása mellett – közölte az igazságügyekért felelős uniós biztos a nemzetközi agressziós bűncselekmények kivizsgálásával foglalkozó hágai központ megnyitásán. Didier Reynders beszámolt arról is, hogy az uniós ügynökség, a Eurojust operatív, jogi és pénzügyi támogatást is nyújt a most megnyílt központnak egy nyomozócsoport munkájához, amely az orosz-ukrán háborút vizsgálja majd ki.

Csillapodtak a kedélyek Franciaországban – közölte a belügyminisztérium. Ezzel együtt is a friss adatok szerint a zavargások múlt keddi kezdete óta 5 ezer gépkocsit és 10 ezer szemetest gyújtottak fel, csaknem ezer középületben keletkeztek károk, valamint 250 rendőrőrsöt és csendőrségi laktanyát támadtak meg, 750 rendfenntartó pedig megsérült. Kedd óta mintegy 3.200 embert állítottak elő, átlagéletkoruk 17 év. A francia zavargások azután kezdődtek, hogy Párizs egyik elővárosában egy rendőr közúti ellenőrzés során agyonlőtt egy 17 éves fiút.

Építésstopot rendeltek el Érden, július 15-től egyetlen beruházás sem indulhat el a Pest vármegyei városban. Az önkormányzat által meghirdetett változtatási tilalom a település csaknem teljes területére vonatkozik. Kivételt csak az ipari zóna, illetve a város közepén lévő lakótelep jelent. A tiltás addig marad érvényben, amíg el nem készül a jelenleginél szigorúbb, a társasházi építkezéseket erősen fékező új helyi építési szabályzat.

Európa legjobb turisztikai fejlesztésének választották a Liget Budapest projektet az International Travel Awards díjátadóján. A Dubajban tartott nemzetközi utazási, idegenforgalmi és vendéglátóipari seregszemlén minden évben több ezer szereplő közül jutalmazzák a szektor legjobbjait.

Megérkeztek a Balatonra a Bahart új hajói. A két komp és két katamarán június 21-én indult Komáromból, és ma zsilipeltek át a Sió csatornáról a tóra. A hajókra ezután visszaszerelik a felépítményeket, ezután kaphatják meg a hatósági engedélyeket és állhatnak forgalomba

A következő napokban 11 vármegye 358 településen lesz szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem szakemberei biológiai módszerrel gyérítik a lárvákat, de a kifejlett szúnyogok ellen a településeken belül hatásosabb földi permetezéssel védekezni.