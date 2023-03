Továbbra is tárolunk földgázt a szerbeknek, taktikai atomfegyvert telepítenek Belaruszba - a nap hírei

Magyarország idén is földgázt fog tárolni a szerbeknek a hazai gáztározókban – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a magyar és a szerb miniszterelnök belgrádi tárgyalása után felidézte: a Gazprommal kötött hosszú távú megállapodás értelmében a Magyarország ellátását biztosító földgáz Szerbián keresztül érkezik, Magyarország pedig több száz millió köbméter gázt tárol Belgrádnak. Hozzátette: zajlanak az előkészületek a Magyarország és Szerbia közötti villamosenergia-összeköttetés kapacitásának megduplázása, a villamosenergia forgalom könnyebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében.

A Párbeszéd szerint mára egyértelművé vált, hogy nemcsak vízutánpótlás nincs, de pénz sincs a Fertő tó mellé tervezett beruházás befejezésére, ezért írásbeli kérdésekkel fordultak a külgazdasági és külügyminiszterhez, valamint az agrárminiszterhez. A Párbeszéd azt kérdezi Szijjártó Pétertől és Nagy Istvántól: hogy áll a Fertő tó vízutánpótlásának tervezése, milyen alternatívákat vesznek számításba, továbbá a tó mellé építendő szálloda és üdülő-komplexum terveit hogyan befolyásolja az egyre alacsonyabb vízszint.

Az LMP a Föld órája alkalmából arra kér fel mindenkit, hogy ma este fél 9 és fél 10 között ne használjon áramot, kapcsolja le a lámpákat. Kanász-Nagy Máté az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese elmondta: a kezdeményezéssel arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a társadalom túlfogyasztja az erőforrásait. Kiemelte ugyanakkor, hogy ez az akció nem elegendő, sokkal több lépésre és mélyebb beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy megvédhessük a Földet.

Németország és az Európai Unió megegyezésre jutott a kizárólag belső égésű motorral hajtott autók jövőjével kapcsolatos vitájukban. A megegyezés lehetővé teszi a fosszilis üzemanyaggal működő motorokkal felszerelt új járművek regisztrációját 2035 után is, de csak abban az esetben, ha klímasemleges üzemanyagot használnak. A hírt Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke és a német közlekedési miniszter is megerősítette a Twitteren. Németország ellenállása miatt nem sikerült eddig megállapodni az autókra vonatkozó új szén-dioxid-kibocsátási szabványokról szóló EU-szintű tervezetről, aminek az elfogadása felgyorsul az egyezség után.

Németországban közlekedési sztrájk okoz jelentős vasúti fennakadásokat hétfőn, ez a Németország felé induló és az onnan érkező nemzetközi vonatokat is érinti - közölte a Mávinform. A német vasúttársaság az utazások elhalasztását javasolja. A hétfői 24 órás munkabeszüntetés miatt a vasúti hálózaton a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani.

Tovább szigorította Ferenc pápa az egyházon belüli visszaélésekre vonatkozó szabályokat. A katolikus egyházfő erősíti az áldozatok védelmét, valamint az egyházi szervezeteket vezető világiakra is kiterjeszti a lelki és fizikai visszaélések büntetését. Négy évvel ezelőtt Ferenc pápa apostoli levélben szigorította az egyház tagjai által elkövetett visszaélések kánonjogi büntetését. A most kiadott új verzióban a pápa a lelki és testi, közöttük a szexuális bűncselekmények büntetését az egyházi szervezetek korábbi és jelenlegi világi vezetőire is kiterjeszti.

Moszkva és Minszk megállapodott, hogy taktikai atomfegyvert telepítenek Fehéroroszország területére - jelentette be az orosz elnök a Rosszija24 televízióban. Vlagyimir Putyin azzal a londoni bejelentéssel indokolta a lépést, hogy Nagy-Britannia szegényített uránt tartalmazó lőszert tervez szállítani Ukrajnának. Az elnök kiemelte: április 3-én megkezdődik a személyzet kiképzése, és júliusig megépítik a fegyverek tárolására szolgáló épületeket. Hozzátette: a fegyverzet átadásával nem fogja megsérteni az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó szerződést.

Az ukrán offenzíva megindításához szükség van a lőszer szállítmányok megérkezéséhez - jelentette ki az ukrán elnök egy japán lapban megjelent interjúban. Volodimir Zelenszkij kiemelte: még nem tudnák a támadásokat elkezdeni, mert harckocsik és tüzérség nélkül nem lehet egyetlen katonát sem a frontra küldeni. Úgy vélte: az orosz hadsereg naponta háromszor annyi lőszert használ el, mint az ukrán erők.

Legkevesebb 23 ember meghalt tornádókban és viharokban az Egyesült Államok déli részén, Mississippi államban. A kutató- és mentőegységek folyamatosan dolgoznak, a halálos áldozatok száma még tovább növekedhet. A hatóságok szerint legkevesebb négy embert eltűntként tartanak nyilván, és többtucatnyian megsérültek. A tornádók Silver City és Rolling Fork városokban okozták a legnagyobb károkat. Rolling Fork polgármestere úgy nyilatkozott, hogy az ítéletidő a települést gyakorlatilag letörölte a föld színéről.

A színház esszenciája a tiszta emberi cselekvés, ami az életen alapszik és a színészeken kívül senki más nem képes így terjeszteni az életet – fogalmazott Samiha Ayoub egyiptomi színésznő a színházi világnapra szánt üzenetében, amelyet a Nemzetközi Színházi Intézet felkérésére írt. A színésznő felszólította a kollégáit, hogy kéz a kézben engedjék szabadjára a hangjukat, hogy felébresszék a világ lelkiismeretét a szabad, toleráns, szerető, együttérző, gyengéd és elfogadó embert, a nyomasztó feszültségek és zűrzavaros érzések súlya alatt. A Nemzetközi Színházi Intézet felkérésére minden évben a színházi világ egy jelentős személyiségét kéri fel, hogy fogalmazza meg üzenetét a művészek és a közönség számára, amelyet az előadások előtt a színházakban felolvasnak.