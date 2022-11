Gulyás Gergely: a magyar kisebbséggel szembeni ukrán fellépés továbbra is elfogadhatatlan – napinfó

A nemzet egységének megteremtését nevezte az elmúlt 12 év legfontosabb kormányzati eredményének a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón. Gulyás Gergely a visegrádi rendezvényen kitért a kárpátaljai magyarság rendkívüli helyzetére a háborús helyzetben. Utalva a munkácsi turulszobor eltávolítására megjegyezte: az ukrán állam, annak ellenére, hogy Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, ezt nem értékeli a maga teljességében. A miniszter a magyar kisebbséggel szembeni fellépést továbbra is elfogadhatatlannak nevezte.

Béremelést sürget a szociális ágazatban az LMP. Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese a szociális munka napján tartott online tájékoztatóján hangsúlyozta: az érintett 80 ezer embernek legalább 20 százalékos béremelésre lenne szüksége, méghozzá azonnali és egyszeri lépésben. Kanász-Nagy Máté szerint a kormánynak ki kellene terjesztenie a járvány alatt az egészségügyi dolgozóknak ígért 500 ezer forintos egyszeri jutalmat a szociális dolgozókra is. Kanász-Nagy Máté szerint a kormánynak vissza kell vonnia a szociális törvény tervezetét.

Gyalázatosnak nevezte az Országgyűlésben végszavazás előtt álló szociális törvényt az MSZP alelnöke a szociális munka napján online tartott sajtótájékoztatóján. Korózs Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar társadalomra egyszerre zúdul rá a gazdasági krízis és a drágulás, miközben szerinte itt az egyik legmagasabb az infláció mértéke is. Kifejtette: Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is gyorsabban nőnek a jövedelmek, de még Románia is megelőzte Magyarországot ezen a téren.

A Párbeszéd azt követeli a kormánytól, hogy a felelősség megúszása helyett nyújtson azonnali segítséget az önkormányzatoknak - mondta online sajtótájékoztatóján a Párbeszéd önkormányzatokért felelős elnökségi tagja, Dunaújváros alpolgármestere. Szabó Zsolt szerint a Fidesz politikája miatt az önkormányzatok csődbe mennek, a települések sötétségbe borulnak, nem lesz pénzük fűtésre sem.

Az elsődleges adatok alapján kiállta a próbát a Lánchíd, összesen 24, egyenként 20 tonnás tehergépkocsival tesztelték a felújítás alatt lévő átkelő teherbírását. Az eredmények teljes körű értékelése még folyamatban van. A hídpályát december közepén visszakapják a közlekedők, a járdákon és az aluljárókon azonban még jövőre is dolgozni fognak a szakemberek. A Lánchíd 2021 tavaszán kezdődött korszerűsítése a tervek szerint 2023-ban fejeződik be. A felújítás bruttó 26,7 milliárd forintba kerül. A beruházást hatmilliárd forinttal támogatja a kormány, ha az időben elkészül.

Újabb négy évre szóló elnöki megbízatást kapott Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács élén. A marosvásárhelyi tisztújító küldöttgyűlésén. Izsák Balázs egyedüli jelöltként pályázott az elnöki tisztségre. A negyedik mandátumát megkezdő tisztségviselő bírálói ezúttal nem állítottak ellenjelöltet. A régi-új elnöknek a részt vevő 152 küldött közül 108 szavazott bizalmat. A küldöttgyűlés megerősítette a székelyföldi személyi kártya bevezetéséről szóló állandó bizottsági határozatot.

Jóváhagyta az Európai Bizottság a Gazprom egyik német leányvállalatának államosítását. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a német kormány teljes egészében átvegye a vállalatot. A bizottság szerint az intézkedés megfelel az ideiglenes válságkezelési szabályzatnak, amely lehetővé teszi a vállalatok állami támogatását az energiaválság idején, ha az privátbefektetők bevonásával nem oldható meg.

A német ipar versenyképességét erősítő gazdaságpolitikát sürgetnek az ország szakmai szervezetei. A mostani válságban a szakszervezetek szerint az a legfontosabb, hogy befektessenek a jövő technológiáiba és a jövő piacaiba. Különösen sürgős a megújuló energiák gyorsított elterjesztése. Úgy vélik: a szakképzett munkaerő hiánya elleni küzdelemben is jelentős beruházásokra van szükség a szakoktatásban.

Az átfogó stratégiai partnerség szintjére emeli kapcsolatát az Egyesült Államok a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségével. Joe Biden amerikai elnök ezt a szervezet állam- és kormányfői csúcstalálkozóján jelentette be. A dpa hírügynökség magyarázata szerint Washington Kína térségbeli befolyásának ellensúlyozására teszi meg ezt a lépést. Joe Biden közölte, hogy az amerikai kormány az ASEAN, valamint Dél-Kelet Ázsia közlekedési és távközlési infrastruktúrájának fejlesztésére 850 millió dolláros befektetésösztönzési programot akar indítani.

Ankara a Nyugat provokációi ellenére is elkötelezett az ukrán-orosz béketárgyalások mellett - fogalmazott a török elnök. Recep Tayyip Erdogan azt hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy a gabonafolyosó mintájára létrehozzanak egy úgynevezett békefolyosót. Idén tavasszal Törökország volt a házigazdája a rövid életű béketárgyalásoknak Kijev és Moszkva között, és Ankara segítségével jött létre egy határozott idejű gabonaszállítási megállapodás is júliusban, amely azonban november 18-án lejár.