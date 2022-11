Influenza: ez komoly év lesz - a nap hírei

Komoly influenzajárványra figyelmeztet Rusvai Miklós. A virológus az ATV-ben hangsúlyozta: idén nagy szükség lenne az oltásra, hiszen hét évente várható komoly influenzajárvány, ami 2022-ben esedékes. Az influenza elleni védőoltásról azt mondta, az senkinek nem árt, de attól tart, hogy visszaállunk a Covid előtti időkre, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség nagy része a szezon végén is felhasználatlan marad. Rusvai Miklós arról is beszélt, hogy a koronavírusnak egyre több változata alakul ki, ezért szükség lehet majd újra a korábbi óvintézkedésre, és elképzelhető, hogy újra be kell vezeti a kötelező maszkviselést tömegközlekedésen vagy közintézményekben.

Vasárnap is mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint több mint 5.100 ember az ukrán-magyar határszakaszon, míg csaknem 5.000-en a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 166 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 72 ember, köztük 32 gyermek vonattal érkezett Budapestre.

Az Oroszország által Irántól vásárolt önmegsemmisítő drónok közül az ukrán erők eddig már több mint háromszázat lőttek le – közölte az ukrán légierő szóvivője. Az ukrán fél szerint az oroszok már több mint négyszáz ilyen típusú drónt használtak fel. Az ukrán vezérkar jelentése szerint hétfőn mintegy 650 orosz katona vesztette életét Ukrajnában, velük együtt 72 470-re emelkedett az orosz hadsereg emberveszteségének száma.

Franciaország segítséget nyújt Ukrajnának a tél átvészeléséhez, valamint az orosz katonai csapások során megrongálódott energia- és ivóvízellátási infrastruktúra helyreállításához - közölte Emmanuel Macron. A francia elnök telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A francia elnöki hivatal közleménye szerint Macron ígéretet tett az ukrajnai légvédelem erősítésére is. Közölte, hogy december 13-án Párizsban terveznek megrendezni egy adománykonferenciát, hogy a téli időszakban segítséget tudjanak nyújtani az ukrán polgári lakosságnak. Hozzátette, hogy ezt megelőzően, december 12-én fognak tartani egy bilaterális tanácskozást, amelynek célja francia vállalatok erősebb bevonása Ukrajna támogatásába.

Készenlétbe helyezték a szerb hadsereget, valamint növelték a harckészültséget, hogy a katonaság minden esetleges feladatra azonnal válaszolni tudjon - közölte a szerb védelmi miniszter. Az erre vonatkozó utasítást Aleksandar Vucic államfő a hadsereg főparancsnokaként adta ki nem sokkal azt követően, hogy kiderült: a koszovói miniszterelnök csak részben és csak rövid időre halasztotta el a koszovói szerbek járműveire vonatkozó rendszámtáblacserét.

A dél-koreai rendőrség vállalja a felelősséget a hétvégi szöuli tömegszerencsétlenségért. A dél-koreai nemzeti rendőrhivatal főnöke közölte: az illetékes kormányhivatalok egyikének vezetőjeként súlyos felelőssége van a tragédiában. Szöul belvárosában szombat éjjel mintegy százezer ember ünnepelte a halloweent, egy szűk utcába betódulva az emberek a tolongásban agyontaposták egymást. A tragédiának több mint 150 halálos áldozata van, köztük több mint 20 külföldi. A rendőrfőnök szerint a vizsgálatok kiderítették, hogy az érintett negyedből több sürgős segélyhívás is érkezett, amely tömegbalesetre utaló jelekre figyelmeztetett, a rendőrök azonban nem megfelelő módon kezelték a beérkező hívásokat.

Chicagóban a Garfield parknál egy autóból nyitottak tüzet halloweent ünneplők egy csoportjára, 14 ember, köztük több gyermek is megsebesült. Az autós egy embert elütött. A támadás oka egyelőre ismeretlen. A chicagói rendőrfelügyelő szerint a népszerű találkozóhelyen több csoportban is voltak ünneplők, de közöttük nem volt konfliktus; az elkövetők vaktában lőttek a tömegre. A fegyvereseket és az autójukat egyelőre nem sikerült azonosítani.

Csütörtökön kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe. Az előadók egyebek mellett a háborúval, az energiaválsággal és a klímavészhelyzettel foglalkoznak. A Magyar Tudományos Akadémián november végéig várják ismeretterjesztő előadásokkal az érdeklődőket. A programsorozat november 3-án 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik az MTA Székházának Dísztermében, ahol átadják az idei Eötvös József-koszorúkat, valamint az MTA tudományos díjait. A Magyar Tudomány Ünnepét 2003 óta szervezik meg, arra emlékezve, hogy Széchenyi István 1825. november 3-án birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia elődjének számító Tudós Társaság megalapításához.