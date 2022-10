Mostantól a számlálóbiztosokon a sor - a nap hírei

Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak - erről a magyar pénzügyminiszter beszélt a Világbank közgyűlésén. Varga Mihály Washingtonban világbanki vezetőkkel tárgyalt az orosz-ukrán háború gazdasági következményeiről és Ukrajna támogatásáról. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga Mihály kiemelte: Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, amelynek összege már meghaladta a 28 milliárd forintot.

A kormányoldal azt várja a nemzeti konzultációtól, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika megváltoztatását - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, a Kossuth Rádióban. Hollik István kiemelte: a kormánypártok kötelezettségnek tartják a nemzeti konzultációt, hiszen kormányzásuk elején megígérték, hogy a Magyarország jövőjét hosszú távon érintő ügyekben ki fogják kérni az emberek véleményét. Szerinte, ha több millió magyar ember kifejti a véleményét a szankciókkal kapcsolatban, azt nem tudja figyelmen kívül hagyni Brüsszel.

Hétfőtől november 20-ig már számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkeztek be online a népszámlálási kérdőívek. Akik ezzel a lehetőséggel sem élnek, november 21. és november 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek a kötelező népszámlásáson. A KSH elnöke korábban az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a feldolgozás után tavasszal jelennek meg az első adatok és előreláthatóan jövő őszre lesznek meg a végleges eredmények. Vukovich Gabriella szólt arról is, hogy ez az utolsó olyan népszámlálás, ami a lakosság személyes megkérdezésével történik, később már az állami adatbázisból állítja össze az információkat a KSH.

Több mint 240 milliárd forint pluszpénzt folyósít az államkincstár a nyugdíjasoknak novemberben - közölte Tállai András. Az államtitkár elmondta: a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot jogcímen mintegy 2,5 millióan kapják meg. A pluszpénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak. Aki bankszámlára kapja járandóságát, az november 11-én a rendes havi ellátásával együtt, de két utalásban kapja meg a kiegészítést.

Meglátogatta a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályát és a szomszédságában épülő harcjárműgyárat a belső piacért felelős uniós biztos. Thierry Breton a technológiai és ipari miniszter meghívására érkezett a városba. Palkovics László arról beszélt, hogy az uniós tagállamoknak az ukrajnai háború védelmi kihívásaira is megfelelő válaszokat kell találniuk. A tárca szerint Magyarország regionális védelmi ipari központtá válhat a gyártásban és kutatás-fejlesztésben is. A Rheinmetall és a magyar állam közös beruházásában gyártó, tesztelő és fejlesztő bázis létesül Zalaegerszegen. A Lynx harckocsik gyártása 2023 elejével megkezdődhet.

Épületszigetelési program kidolgozását javasolja az LMP évi 600 milliárd forintos kerettel. Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke elmondta: az összeg egy része támogatást jelentene a lakosság számára, amihez egy hitelkonstrukció társulna. Hozzátette: az arra rászorulóknak nagyobb támogatást adnának. Az épületszigetelés az egyik témája az LMP által indított zöld konzultációnak, amely öt kérdést tartalmaz. amelynek egyike az ingatlanok épületszigetelésére vonatkozik.

A cseh kormány várhatóan további egy hónappal meghosszabbítja a szlovák határ őrzését - jelentette be cseh belügyminiszter. Prága az ellenőrzést szeptember 29-én ideiglenesen tíz napra vezette be az illegális migráció miatt. Később az intézkedést október 29-ig meghosszabbították. Időközben Ausztria is ellenőrizni kezdte a szlovák határt. Vít Rakusan cseh belügyminiszter szerinte nem zárható ki az sem, hogy az ellenőrzések az újabb hosszabítás után is folytatódnak, amihez azonban a cseheknek már az Európai Unió jóváhagyására lenne szükségük.

Tajvan nem mond le szuverenitásáról, és nem köt kompromisszumot a szabadság és a demokrácia ügyében - reagált a tajvani elnöki hivatal a kínai pártfőtitkár beszédére. Hszi Csin-ping a Kínai Kommunista Párt kongresszusán azt mondta, hogy Kína békés újraegyesítésre törekszik Tajvannal, de nem adja fel a katonai lehetőséget a probléma megoldására. Kijelentette, hogy a tajvani kérdés megoldása a kínai népen múlik, és hogy a nemzeti újraegyesítés mindenképpen megtörténik.

Egy évvel meghosszabbította az eredetileg ebben a hónapban záruló püspöki szinódust Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint több időre van szükség. A zsinaton az egyházat vezető püspökök közös utat keresnek az egyház aktuális kihívásaira. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy október 18-án a Segítség a szenvedő egyháznak nevű pápai alapítvány kezdeményezésére egymillió gyerek imádkozza el a rózsafüzért a békéért a világban.