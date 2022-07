Nem vehet fel többé hitelt az unió - a nap hírei

Elfogadta a jövő évi költségvetést az Országgyűlés. A büdzsében a kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 3,5 százalékos hiánycéllal és 5,2 százalékos inflációval számol. A kormány ígérete szerint a büdzsé forrásait a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának megerősítésére, a munkahelyek megóvására és az újak létrejöttének a támogatására, valamint arra fordítják majd, hogy biztonságos növekedési pályán tartsák a gazdaságot. Az LMP szerint a jövő évi költségvetés nyertesei a multinacionális nagyvállalatok. A momentum az elszegényedés és a létbizonytalanság költségvetésének nevezte a büdzsét.

A jövőben ugyanazon a napon tartják az európai parlamenti és az önkormányzati választást Magyarországon, miután az Országgyűlés kormánypárti többsége megszavazta az Alaptörvény módosítását. A 2019 októberében mandátumot szerzett képviselők és polgármesterek megbízatása 2024. október 1-jéig tart. A döntés értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az előző önkormányzati választást követő ötödik évben, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani. A két választás közös eljárásban történő lebonyolítását a költségek csökkentésével indokolták a Fidesz és a KDNP képviselői.

A fővárostól ingyenesen állami tulajdonba kerül négy budapesti tér augusztustól, az Országgyűlés kormánypárti többsége elfogadta az erről szóló javaslatot. Az érintett területeket az állam 99 évre ingyenes vagyonkezelésbe adja a fideszes vezetésű V. kerületi önkormányzatnak. A döntés miatt a főpolgármester az Alkotmánybírósághoz fordul. Karácsony Gergely a Facebookon felidézte, hogy a határozattal szemben előzetesen a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium is alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg.

Elfogadta az Európai Unió jövőjével kapcsolatos magyar álláspontról szóló határozatot az Országgyűlés. Egyebek mellett vétójogot adnának a nemzeti parlamenteknek az uniós jogalkotásban, korlátoznák a közös intézmények jogköreit, és megtiltanák az uniónak, hogy hitelt vegyen fel. A dokumentum szerint az Európai parlament képviselőit a nemzeti parlamenteknek kellene delegálniuk.

Benyújtott az Országgyűlésnek két olyan módosítást azt igazságügyi miniszter, amelyet az Európai bizottság szabott feltételül az uniós támogatások jóváhagyásához. Varga Judit Facebook-oldalán azt írta: az egyik jogszabály a Kormány által kezdeményezett jogalkotást előtt időt ad a társadalmi konzultációra. A másik biztosítja, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség nyomozást lezáró döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak is.

Az Európai Bizottság 500 millió eurós alap létrehozását javasolta a tagországok közös védelmi beszerzéseire és fegyverkészletük feltöltésére. Az Unió belső piacaiért felelős uniós biztos azt mondta, hogy a tagállamok az orosz-ukrajnai háború során kimerítették nemzeti fegyverkészletiket, ami olyan sebezhetőséget teremtett, amelyet sürgősen kezelni kell.

Idén második alkalommal rendelt el harmadfokú hőségriasztást a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Szerdától szombatig a napi középhőmérséklet újra eléri vagy meg is haladja majd a 27 Celsius-fokot. Az NNK és a Katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a folyadékbevitelre. Ebben a MÁV és a Volánbusz is segít: a közlekedési vállalatok a fejpályaudvarokon valamint a megyeszékhelyeken a nagyobb autóbusz-pályaudvarokon is osztanak ingyenes ásványvizet utasaiknak. A főváros is vízosztással, az utak locsolásával de a budapesti fürdők meghosszabbított nyitvatartásával is készülnek a kánikula ellen. A BKK BudapestGo alkalmazásának térképén pedig megjelennek majd az ivókutak.

Hárman maradtak versenyben a brit Konzervatív Párt elnöki tisztségéért és ezzel együtt a miniszterelnöki hivatalért Londonban. Az utolsó frakciószavazási fordulóban Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, Penny Mordaunt külkereskedelmi államtitkár, volt védelmi miniszter és Liz Truss külügyminiszter között dől majd el az, hogy melyik két politikus jut az ötödik fordulóba. Ott a két jelölt közül a Konzervatív Párt tagsága választja meg az új vezetőt, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.

Előrehaladás történt a fekete-tengeri gabonaexportról folytatott tárgyalásokon – jelentette be az orosz elnök Teheránban. Vlagyimir Putyin köszönetet mondott továbbbá a kérdésben közvetítő török kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak. Az orosz és a török elnök azért utazott Teheránba, hogy iráni kollégájukkal, Ebrahim Raíszivel más témák mellett megvitassák az ukrajnai gabona exportjához felhasználható biztonságos tengeri folyosók kérdését, a világméretű élelmiszerválság elkerülése érdekében.