740 ezer aláírás máris megvan Putyin ellen - a nap hírei

A nehézségek ellenére is megőrzi a békét és megvalósítja az összes közös tervet Szerbia és Magyarország- mondta Újvidéken Orbán Viktor kormányfő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád-Újvidék szakaszának átadásán, az újvidéki vasútállomáson a miniszterelnök úgy fogalmazott: az ukrajnai háború most komoly kihívás elé állítja Belgrádot és Budapestet, a világ bizonytalanná vált, ezért a szerbeknek és magyaroknak sok mindent újra kell gondolniuk. Közölte: elhatározták, hogy összekötik a két országot, a két fővárost, és 2025-re Belgrádtól Budapestig ez a vasútvonal járható lesz.

Magyarország újabb humanitárius segélyt, ezúttal egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközöket tartalmazó szállítmányt küld Ukrajnába. A segélyt a következő napokban indítják útnak. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a hivatalos közösségi oldalán felidézte, hogy a kormány már korábban is szállított orvosi és orvostechnikai eszközöket Ukrajnába. Kiemelte, hogy ezen felül a magyar kormány minden Ukrajnából menekülő egészségügyi ellátását biztosítja, a tartósan itt maradók a magyar állampolgárokkal megegyező egészségügyi ellátásra és védőoltásokra jogosultak.

A magyar egészségügy nem csak a covid-ellátást, de a daganatos betegek, tüdőbetegek és szívbetegek ellátását is biztosítja az Ukrajnából érkező menekültek számára- erősítette meg legújabb videointerjújában az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a menekültstátusszal rendelkező, tanköteles fiatalokról elmondta: Magyarországon tartózkodó ukrán pedagógusok is segítenek, mert ők ismerik a tanagyagot, meg tudják ítélni a gyermekek felkészülését, de elsősorban a magyar oktatásnak kell felkészülnie a gyerekek további tanítására.

Rövidesen megkezdődik a hadiipari termelés Kaposváron. Elsőként negyven Gidrán típusú, Törökországban gyártott harcjárművet szerelnek fel rádiótechnikai, elektronikai eszközökkel - jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Maróth Gáspár elmondta: később további száz járműhöz helyben gyártanak alkatrészeket is. Maróth Gáspár tavaly tavasszal jelentette be, hogy ősszel kezdődik a Rheinmetall Hungary Zrt. hadiipari gyárának építése Kaposváron és így a tervek szerint évente legalább száz katonai jármű készülhet el.

A tanárok és az oktatás helyzetének javításáért tartottak tüntetést a Kossuth téren. A megmozdulás a március 16-án kezdődött határozatlan ideig tartó tiltakozó akció része volt. A rendezvényen Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja bejelentette: folytatják a sztrájkot és jövő hétre már kreatív akciókat is szerveznek. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke új sztrájktörvény megalkotását követelte. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszában megismételte: a kormány jogosnak tartja a követeléseket, de a háborús helyzetre tekintettel arra kéri a szakszervezeteket, fontolják meg a sztrájk felfüggesztését.

Mintegy 190 ezer civilt menekítettek ki humanitárius folyosókon a frontról az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta - közölte Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra szólította fel Svájcot, hogy zárolja az orosz oligarchák számláit. Az ENSZ adatai szerint több mint 3,1 millióan kerestek menedéket külföldön az ukrajnai harcok elől.

Kijárási tilalmat rendelt el hétfő hajnalig a dél-ukrajnai Zaporizzsja városban az ukrán hadsereg. A város vasútállomásán is szünetel a vonatok közlekedése ebben az időszakban - közölte az ukrán vasúttársaság. Az elmúlt napokban sokan menekültek Zaporizzsjába az ország más területeiről, többek között az ostrom alatt álló Mariupol azovi-tengeri kikötővárosból.A megyeszékhely fontos tranzitállomássá vált, miután a becslések szerint mintegy 35 ezer ember menekült el Mariupolból délkelet felé. A kikötővárosban az egyik legnagyobb európai acélüzem, az Azovstal ellenőrzéséért harcolnak az orosz és a szakadár erők.

Moszkvai közlés szerint hiperszónikus rakétát vetett be Ukrajna nyugati részén az orosz hadsereg és azokkal földalatti rakétaraktárakat semmisített meg, de a Reuters brit hírügynökség ezt független forrásból nem tudta megerősíteni. Oroszország korábban még nem vetett be hiperszónikus rakétát, bár 2018 - óta több hadgyakorlaton is felvonultatták. A moszkvai védelmi tárca most azt közölte: Ivano-Frankivszk megyében vetették be a fegyvert, Moszkva szerint ez a fajta rakéta minden légvédelmi rendszerrel szemben ellenálló.

Az ukrajnai háború miatt nőtt az aknaveszély a Fekete-tenger északnyugati régiójában, az ukrán partok előtt. A harcban álló felek egymást okolják a kialakult helyzetért. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint a több mint 420 tengeri aknából néhány elszabadult a vihar miatt, ami fenyegeti a fekete-tengeri hajózást. Az ukrán fél az oroszokat vádolta a tengeri aknák elhelyezésével.

Oroszország teljes kereskedelmi blokádját szorgalmazta a lengyel miniszterelnök. Mateusz Morawiecki jelezte: országa javasolni fogja, hogy az Európai Unió haladéktalanul függessze fel a kereskedelmet Oroszországgal. Ennek értelmében az orosz árukat szállító teherhajók nem köthetnének ki az európai kikötőkben, és a szárazföldi kereskedelem is megszűnne.

Több mint 3 ezer tonna élelmiszert adományozott Németország Ukrajnának. A termékeket már el is szállították. A német Mezőgazdasági Minisztérium azt közölte: a száz kamion csaknem 3300 raklapnyi ételt vitt Ukrajnába. A lengyelországi átrakóponton keresztül mindenekelőtt alapvető élelmiszereket, vizet, gyümölcslevet, hal- és húskonzervet és bébiételt vittek, melyeket számos német kereskedelmi és élelmiszeripari vállalat adományozott.

Két volt brit miniszterelnök, Gordon Brown és Sir John Major is támogatja, hogy a nürnbergi perekhez hasonló eljárást indítsanak Vlagyimir Putyin ellen az ukrajnai háború miatt. Ennek érdekében online kezdeményezést indítottak, amelynek célja kétmillió aláírás összegyűjtése március végéig. A javaslatot eddig 740 ezren biztosították támogatásukról világszerte.