Sorra zárják le az afganisztáni kimenekítési műveleteket a szövetségesek - a nap hírei

A keresztény politikai szereplők kötelezettség-vállalásainak teljesítését szorgalmazta Ferenc pápa, amikor fogadta a katolikus törvényhozókat tömörítő nemzetközi szervezet tanácskozásának résztvevőit. A katolikus egyházfő a koronavírus-világjárványban feladatként jelölte meg a vakcinák hatékony elosztását és a közösségi és társadalmi megújulást. A középolaszországi Frascatiban tartott tanácskozáson jelen van Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor szeptember 12-én találkozik Ferenc pápával Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséje alkalmából.

A szárazföldön és a tengeren is ellen kell állni az erősödő migrációs nyomásnak – hangsúlyozta Rómában az olasz Fratelli d'Italia, vagyis Olaszország Fivérei nevű párt elnökének a magyar kormányfő. Orbán Viktor és Giorgia Meloni egyetértett abban, hogy a tömeges befogadás nem megoldás, a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. A megbeszélésen szóba került az európai jobboldal helyzete is. Mindketten kifejtették: közös céljuk, hogy újra a jobboldal legyen a legnagyobb politikai erő Európában.

Az erős Magyarország elképzelhetetlen erős honvédség nélkül - jelentette ki a honvédelmi miniszter a kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató ünnepélyes megnyitóján. Benkő Tibor hozzátette: a kormány által támogatott haderőfejlesztési program lehetővé teszi, hogy az ország polgárai békében és biztonságban élhessenek. Beszélt arról is, hogy 2016 óta 15 százalékkal nőtt a honvédség állománya és felhívta a figyelmet arra is, hogy augusztus végéig még várják a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra. Az InfoRádió Aréna című műsorában pénteken elhangzott kijelentését megerősítve azt is hangsúlyozta: ez plusz pontokat is jelent majd a felsőoktatási tanulmányokban.

Átadta a Klebelsberg Központ intézményvezetői megbízásait az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen azt mondta: a magyar oktatási rendszer egyediségét az adja, hogy kiválóan ötvözi a modern tudományos ismeretek alkalmazását és a hagyományos nevelésközpontú, értékelvű magyar pedagógiai gyakorlatot. A miniszter kifejezte reményét, hogy a megvitatott új Nemzeti Alaptanterv további fejlesztések pillérévé válhat. A Klebelsberg Központtól ezúttal 374-en kaptak intézményvezetői megbízást.

Megkezdődött az amerikai katonák kivonása a kabuli repülőtérről - közölte John Kirby, a Pentagon szóvivője. Afgán hírügynökségi értesülések szerint az iszlamista tálibok már ellenőrzésük alá vonták a légi kikötő egyes részeit, de John Kirby ezt cáfolta. Ugyanakkor azt is közölte washingtoni tájékoztatóján, hogy az Iszlám Állam két embere - terrorcselekmények tervezője - halt meg és még egy megsebesült az amerikai hadsereg pénteki dróntámadásában Kelet- Afganisztánban.

Olaszország is lezárta afganisztáni kimenekítési műveleteit. Az akciókban csaknem ötezer afgánt menekítettek át Olaszországba. Nem sokkal korábban Franciaország jelentett be hasonló lépést. Az olasz fegyveres erők utolsó repülőgépével a kabuli olasz nagykövet és konzul, valamint a diplomaták biztonságáért felelős utolsó katonák is távoztak Afganisztánból. Olaszország számos más államhoz hasonlóan azután fejezte be evakuációs műveleteit, hogy a kimenekítés biztonsága már nem garantált a kabuli repülőtérről.

Éberségre intett az Iszlám Állam dzsihadista szervezet jelentette fenyegetés miatt a francia elnök. Emmanuel Macron a Bagdadban kezdődő nemzetközi biztonsági konferencia alkalmával beszélt erről. A találkozón a radikális iszlamista tálibok afganisztáni hatalomátvétele és az Iszlám Állam jelentette fenyegetés lesz a fő téma. A konferencián várhatóan részt vesz az egyiptomi elnök, a jordániai király, illetve az iráni és a szaúdi külügyminiszter is. Bagdadban szigorú óvintézkedéseket léptettek életbe a konferencia előtt.