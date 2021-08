Egymilliárd gyermeket fenyeget a klímakatasztrófa - a nap hírei

Az összetartozás és az együttműködés fontossága mellett Magyarország jövőjét hangsúlyozták az idei augusztus 20-i ünnepi beszédek szónokai. Az államfő megemlékezett a koronavírus-járvány elleni küzdelemről, a magyarországi áldozatokról is. Áder János átadta a Szent István Rendet, a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrendeket is. Az ellenzéki pártok is az összefogásról és új államalapításról, nemzeti egységről beszéltek augusztus 20-a alkalmából.

Százezres tömeg vett részt a fővárosi ünnepi rendezvényeken a budai Vártól a Városligetig. Majdnem 20 rendezvényhelyszínen több száz program várta a fővárosba érkezőket, az esti tűzijátékot sem zavarta semmi.

Szent István napja alkalmából országszerte számos ikonikus épület kapott ünnepi díszkivilágítást. 8 város 15 középülete között nemzeti trikolór megvilágításban volt látható Budapesten a Művészetek Palotája, a Puskás Aréna, a Duna Aréna, a Groupama Aréna, Debrecenben a Nagyerdei Víztorony és a Stadion. A Balatonnál Keszthelyen a Festetics-kastély, Székesfehérváron a MOL Aréna.

Fel kell készülni a koronavírus-járvány negyedik hullámára – jelentette ki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója a Magyar Nemzetnek. Szentiványi Mátyás szerint a legjobb felkészülés az oltás. Hangsúlyozta, hogy minél több ember lesz beoltva, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy bár a fertőzések száma nőni fog, azok nem okoznak súlyos, halálos betegséget.

A tálibok nem állítják meg a kabuli repülőtérre tartókat, csak azokat küldik vissza, akiknek nincs érvényes útiokmányuk vagy csak a káoszt növelik a repülőtér beléptető kapuinál – közölte a Reuters hírügynökséggel egy tálib vezető. Hétfő óta tízezrek menekültek a kabuli repülőtérre, hogy megpróbálják elhagyni az országot. Sokan rekedtek ugyanakkor a tálib ellenőrző pontok és az amerikaiak által felállított szögesdrótkerítés között. Az Egyesült Államok több mint 30 ezer amerikait és afgán civilt akar kimenekíteni Kabulból. A NATO egyik tisztségviselője azt közölte: több mint 18 ezer embert evakuáltak a kabuli nemzetközi repülőtérről a múlt hét végi tálib hatalomátvétel óta, de még mindig sokan várnak segítségre a helyszínen. Közben nyilvánosságra került egy bizalmas ENSZ-jelentés, amely szerint az iszlamisták fokozták a külföldi erőkkel együttműködő afgánok utáni nyomozást.

Az Afrikában élő fiatalok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a klímaváltozás negatív hatásai miatt - derül ki az UNICEF legújabb jelentéséből. Magyarország a 163 országot tartalmazó listán 3,2-es klímakockázati indexszel a 134. helyet foglalja el Horvátország és Bahrein között. A jelentés szerint a világon élő gyerekek majdnem fele él a rendkívül magas kockázatú 33 országban. A klímakrízis ezekben az országokban a fiatalok egészségét, oktatási lehetőségeit fenyegeti, valamint halálos betegségeknek teszi ki őket.

A feljegyzések kezdete óta először esett hó helyett eső a grönlandi jégpajzs legmagasabb pontján. 3216 méteres magasságban a csapadék mindeddig hó formájában jelentkezett. Augusztus 14-én azonban mintegy kilenc órán át fagypont felett volt a hőmérséklet, ami miatt nagy mennyiségű jég és hó is elolvadt. Az amerikai Nemzeti Hó és Jég Adatközpont kutatói a klímaváltozással magyarázzák a melegbetöréseket, amelyek egyre gyakoribbak a térségben, a mostani egy évtizeden belül már a harmadik.