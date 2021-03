Ez van: csúcsok csúcsán a járvány Magyarországon - a nap hírei

Az elmúlt 24 órában újabb 7269 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. A járvány kezdete óta még nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma. Meghalt 146 beteg, ezzel már 15 765 halálos áldozata van a betegségnek. Jelentősen, 7243-ra emelkedett a kórházban kezeltek száma, közülük 751-en vannak lélegeztetőgépen, soha ennyien nem szorultak még gépi lélegeztetésre a koronavírus járványban Magyarországon.

A jövő hét második felében adják be az oltást azoknak, akik most hétvégén kapták volna meg, de a kampányt felfüggesztették. 74 ezer embert oltottak volna be AstraZeneca-vakcinával, a behívó SMS-ek csütörtökön mentek ki, de szinkronizációs probléma miatt a tömeges oltást pénteken lefújták.

Azonnali magyarázatot vár a kormánytól az elhalasztott hétvégi oltási kampánnyal kapcsolatban a Demokratikus Koalíció. Molnár Csaba ügyvezető alelnök közölte: sorra érkeznek pártjához az állampolgári jelzések arról, hogy hiába mondta le a kormány a tömeges oltást, aki elmegy a megadott helyszínre a megadott időben, azt beoltják.

Nemzeti Oltási Bizottság létrehozását követelik az ellenzéki pártok. A DK, az MSZP, az LMP, a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd szerint a járványügyi szakemberek, az orvosi kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő testületnek kellene átvennie a tömeges oltások megszervezését és végrehajtását.

A rezidensek átirányításával is segíti a kormány a kórházi betegek ellátását - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A közlemény szerint a járvány harmadik hullámával egyre több a kórházi ellátást igénylő beteg és fokozódik a terhelés a kórházakon, ezért a kabinet kibővítette a rezidensek veszélyhelyzetben történő részvételét is.

Már egy vakcina beadása is elég lesz az oltási igazolás kiadásához. A módosított kormányrendeletből kikerült az a rész, hogy az igazolványt csak a gyártó által meghatározott dózisú oltás esetén lehet kiadni. További módosítás, hogy aki átesett a fertőzésen, és védettségi igazolványt szeretne, annak laboratóriumi vizsgálattal kell igazolnia az ellenanyag jelenlétét a vérében.

A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint a hétvégén elérheti az egymilliót a koronavírus ellen beoltott emberek száma Magyarországon. Szlávik János az M1-en azt mondta: ha megfelelő ütemben érkeznek a vakcinák, néhány hónapon belül elérhető a 25 százalékos átoltottsági arány, ami már képes a járványt megfékezni.

Sajtóértesülés szerint több millió adag AstraZeneca-vakcina exportjának engedélyezését kéri az amerikai kormánytól az Európai Bizottság. A Financial Times azt írta, hogy a brüsszeli testület ebből a forrásból hidalná át azokat az ellátási fennakadásokat, amelyek hátráltatják a koronavírus elleni oltási kampányt az Európai Unióban.

Folyamatos és biztosított a hazai élelmiszerellátás – közölte az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta: a hétfőtől hatályos szigorítások idején is nyitva lehetnek az élelmiszerüzletek és piacok.

A korábban közöltek ellenére hétfőtől mégis biztosítják a gyermekfelügyeletet az óvodákban és az iskolákban - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: ha valaki nem tud otthon maradni gyermekével, akkor az oktatási intézmények fogadják majd az érintetteket.

Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint továbbra sem tudni, hogy a magyar kormány pályázott-e az Európai Unió munkahelyvédelmi programjából még lehívható támogatásra. Ujhelyi István hangsúlyozta, hogy a program pályázati határideje hamarosan lejár, így Magyarország lekéshet a támogatásáról a kormányzati lépés hiányában.

Bemutatta Budapest 2027-ig szóló fejlesztési dokumentumát a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a fővárosiak javaslatai alapján készült koncepció olyan problémákra kínál megoldást, mint az agglomerációba költözés, a lakhatási problémák, a rossz levegőminőség, vagy az áldatlan közlekedési állapotok.

A Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a főváros mindig akkor fejlődik, ha a kormány és a városvezetés együttműködik. Fürjes Balázs a főpolgármester által bemutatott városfejlesztési stratégiával kapcsolatban hangsúlyozta a kabinet nyitott a párbeszédre.

Az Egyesült Államokban elfogadta a szenátus az elnök mentőcsomagját. Joe Biden 1900 milliárd dolláros javaslata alapján az amerikaiak többsége egyszeri közvetlen juttatásként 1400 dollárt kap. Heti 300 dollár munkanélküli segélyben részesülnek a járvány miatt állásukat vesztett emberek.