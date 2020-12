Új tesztelési kört jelentettek be - a nap hírei

Az elmúlt 24 órában 193 többségében idős, krónikus beteg hunyt el a koronavírus szövődményeiben, így a halálos áldozatok száma 5706-ra emelkedett Magyarországon. Újabb 5525 embernél azonosították a kórokozót. Az aktív fertőzöttek száma 167 479. Kórházban 7695 beteget ápolnak.

Hétfőn kezdődik a területi közigazgatásban dolgozók célzott tesztelése. A Miniszterelnökség közleménye szerint a mintavételeknél felhasználják a bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények és szociális otthonok tesztelésekor szerzett tapasztalatokat.

Ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus elleni oltás – erősítette meg a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János az M1-en elmondta: nemzetközi egyetértés van arról, hogy a vakcinát elsőként az idős, beteg emberek és az egészségügyi dolgozók kapják meg.

Igazságos nyugdíjszámítást és elosztást sürget az MSZP. Az ellenzéki párt szerint az infláció mellett a bérek emelkedését is figyelembe kell venni, ezért szorgalmazza, hogy az úgynevezett svájci indexálás alapján számított összegű pluszpénzt kapjanak a jogosultak.

A veszélyhelyzet idejére négynapos munkahét bevezetését kezdeményezi a Párbeszéd. Kocsis-Cake Olivio, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese a megnehezült életkörülményekkel, a hozzátartozók gondozásával, a gyermekek otthoni oktatásával, valamint a járvány rohamos terjedésével indokolta az indítványt.

A koronavírus-járvány miatt az idősek számára fenntartott kétórás védett vásárlási idősáv újragondolását javasolja a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete december 11. után - írja a Magyar Nemzet. Az érdekképviselet szerint az ünnep előtti rohamban több feszültséget szül majd a mindennapos korlátozás.

Ezekben a napokban érkezik meg az ápolók 20 százalékkal megemelt bére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívta a figyelmet, hogy a béremelési program következő állomása 2022 januárjában lesz, amikor további 30 százalékkal emelkedik majd az ápolók fizetése. A béremelés összesen 83 ezer ápolót és 4900 védőnőt érint.

Az önkéntes tevékenység fontosságát hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin a közösségi oldalán közzétett videójában az önkéntesség világnapja alkalmából felhívta a figyelmet, hogy ma már a huszonévesek közül minden harmadik rendszeresen önkénteskedik. Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a kormány jövőre meghirdeti az önkéntesség magyarországi évét.

A magyarok és a lengyelek sértegetésének befejezését kérte külgazdasági és külügyminiszter az uniós igazságügyi biztostól. Szijjártó Péter Facebook-oldalán arra reagált, hogy Didier Reynders egy interjúban azt mondta: ha nem sikerül meggyőzni Budapestet és Varsót a közösség következő hétéves költségvetésének megszavazásáról, úgy a két tagállam nélkül kell tovább haladni.

Támogatásáról biztosította az ellenzéki pártok közös listán indulását a 2022-es országgyűlési választáson az LMP. Az Országos Politikai Tanács úgy látja, hogy a tisztességes, sokszínű pártverseny visszaállításához a Fidesz megbuktatása az első és megkerülhetetlen lépés.

Romániában a vasárnapi parlamenti választás napjára ideiglenesen felfüggesztik a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos kijárási korlátozásokat. A bukaresti illetékesek azt is jelezték, hogy nem kerülnek karanténba a voksolásra hazatérők, ha 24 órán belül elhagyják Romániát.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatairól folyó tárgyalások folytatásáról állapodott meg a brit kormányfő és az Európai Bizottság elnöke. A megbeszéléseket pénteken függesztette fel a brit és az uniós küldöttség, miután továbbra sem sikerült áthidalni a nézetkülönbségeket.

Története során először megválasztotta az Év gyermekét a Time magazin. Az amerikai lap a 15 éves coloradói Gitanjali Raót választotta ki. A fiatal lány olyan problémákra keres választ technológiai újításokkal mint a vízszennyezés vagy az ópiátfüggőség.

Elhunyt Pécsi Ildikó. A Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész 80 éves volt. Pécsi Ildikó nevéhez számos emlékezetes színpadi és filmes alakítás fűződik. Láthatta őt a közönség drámai és prózai szerepekben, komédiában és operettekben is, emellett rendezett is. Pécsi Ildikó Gödöllő díszpolgára volt, a város önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is saját halottjának tekinti.