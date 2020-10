MOK: szigorítást, most! - a nap hírei

Minden eddiginél több, 63 koronavírusos beteg halt meg, és rekord-közeli az új fertőzöttek száma is: 2079 esetet regisztráltak. Emelkedik a kórházi kezelésre szorulók száma is. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján hangsúlyozta: rendkívül intenzíven terjed a járvány. Müller Cecília szerint míg korábban a fiatalok közt volt a legtöbb pozitív, a vírus most már a középkorúak és az idősek között terjed a leginkább. A tisztifőorvos az InfoRádió kérdésére úgy válaszolt: eddig semmilyen vizsgálat nem igazolta, hogy a terhesség idején a vírus veszélyeztette volna a magzatot.

Azonnali szigorításokat sürget a Magyar Orvosi Kamara, mert a koronavírus-járvány súlyosbodásától tart. Úgy látják, hogy ha nem lesznek új intézkedések, akkor több ezres új fertőzésszámmal, több százas napi halálozással kell szembenéznie Magyarországnak. Az orvosi kamara az eddigi szabályok szigorúbb betartatása mellett szükségesnek tartaná például az idősek vásárlási idősávjának visszaállítását, a vendéglátóhelyek működésének további korlátozását, és kérik az egészségügyi dolgozók rendszeres szűrését.

A pénzügyi visszarendeződést és a növekedést segítő javaslatot készít a Pénzügyminisztérium - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály éves meghallgatásán az országgyűlés költségvetési bizottságában bejelentette: a tárca már a 2020 és 23 közötti évekre vonatkozó pénzügyi forgatókönyvön dolgozik. Ebben bemutatják, hogy a kormány hogyan tervez visszatérni a korábbi éveket jellemző fiskális pályára. A javaslat a gazdasági növekedést célozza.

Kifogásolja a Demokratikus Koalíció, hogy az 504 millió eurós válságkezelő uniós forrást a kormány nem a családok és a vállalkozások megsegítésére fordítja. Varju László, a parlament költségvetési bizottságának elnöke a pénzügyminiszter meghallgatása után azt is felrótta: Varga Mihály nem válaszolt arra, hogy a nemzeti banknak be kell-e fizetnie az államkasszába az idén várható ezermilliárd forintos nyereségét.

A keleti együttműködés elmélyítésének közös érdekét hangsúlyozta a nemzeti bank elnöke és a külgazdasági miniszter a Budapest Eurázsia Fórumon. Matolcsy György jegybankelnök fontosnak nevezte, hogy az emberiség tanuljon a 40-es és a 70-es évek drámai történéseiből annak érdekében, hogy fenntartható kontinens épüljön és támogatni lehessen Eurázsia integrációját. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország már 2010-ben meghirdette a keleti nyitás politikáját, és tavaly volt az első év, amikor nem Németország, hanem egy keleti ország, Dél-Korea volt az első számú külföldi befektető.

Egyeztetne az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről a felsőoktatásért felelős innovációs miniszterrel az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége. Az érdekképviselet szerint a törvény súlyosan korlátozza a munkavállalók alapjogait és több nemzetközi szerződést is sért, hatályba lépése után komoly működési zavarokat okozhat az egészségügyi felsőoktatási intézményekben. Közleményükben azt írják: az egészségügyi szolgálati törvény több helyen ütközik a felsőoktatási törvénnyel, nincs tekintettel az egyetemi oktatásból adódó sajátosságokkal és elvándorláshoz fog vezetni.

A kormány százszázalékos finanszírozásával 60 új autóbusz áll forgalomba a budapesti és elővárosi közlekedésben - mondta a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs az InfoRádióban közölte: az állam 6 milliárd forintot biztosít az alacsony padlós, légkondicionált, környezetbarát csuklós buszos beszerzésére. Homolya Róbert, a Volánbusz felügyeleti jogait gyakorló MÁV Start elnök-vezérigazgatója az InfoRádiónak azt mondta: a buszok mások mellett Pécel, Gyál és Szigetszentmiklós agglomerációs vonalain is járnak majd.

Zavargások törtek ki Philadelphiában, miután rendőrök lelőttek egy afroamerikai férfit. A helyi rendőrség közlése szerint a 27 éves Walter Wallace nem tett eleget a rendőrök felszólításának, és nem dobta el a kezében lévő kést. A férfi családja szerint mentális betegséggel küzdött, és rendszeresen szedett gyógyszert. Kedden tüntetők gyűltek össze a történtek közelében lévő parknál, rendőrautókat és kukákat gyújtottak fel. Mintegy harminc rendőr megsérült.

Riadót hirdettek a hatóságok az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partvidékén. A Zeta hurrikán már lecsapott Mexikóra és közeledik az amerikai partokhoz. A Zeta várhatóan szerdán ér partot az Egyesült Államokban, Louisianában és a Mississippi-folyó deltájánál.