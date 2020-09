Szigorodnak a maszkviselési szabályok, csúcson a fertőzöttek száma - Hírösszefoglaló

Újabb 1.070 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon. 8 idős, krónikus beteg meghalt. Az elhunytak száma 683-ra, az aktív fertőzötteké 12.910-re emelkedett. Jelenleg 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 17.990 embernél mutatták ki a vírust, 4.391-en meggyógyultak.

Országosan 17 ambuláns mintavételi pont segíti az ingyenes koronavírus tesztelést - hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence Őrbottyánban arról beszélt: ha valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a mintavételi pontok valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes. Hozzátette: ebben az esetben nem kell várni a mentőre.

Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat lehet tenni a fertőzés ellen - hívja fel a figyelmet a koronavírussal foglalkozó kormányzati portál. A tájékoztató alapján az egyik legfontosabb szabály a maszk viselése az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontok területén, mozikban, színházakban, ügyfélszolgálati irodákban és alapvetően minden olyan élethelyzetben, ahol a másfél méteres távolságot nem lehet tartani.

Hétfőtől akár 50 ezer forintra is büntethetik azt, aki maszk nélkül száll fel tömegközlekedési eszközre. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető nem hajlandó leszállni, és ezzel megzavarja a közösségi közlekedést. Ebben az esetben rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni ellene, és elzárással is büntethető. Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen.

A MÁV-Start és a Volánbusz is tovább szigorítja hétfőtől a maszkhasználatot. Azt már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem állomásokon és megállóhelyeken is kötelező lesz hordani. A vasúttársaság és a Volánbusz minden olyan utasát kizárja az utazásból, aki nem a rendeletben előírt módon viseli az orrot és a szájat eltakaró maszkot.

Elkészültek a Családvédelmi akcióterv 2 konkrét elemei, amelyek már a kormány döntésére várnak - mondta el a Kossuth rádióban a családokért felelős tárca nélküli miniszteri poszt jelöltje. Novák Katalin kiemelte: olyan otthonteremtési program készül, amelyhez hasonló még nem volt Magyarország történetében. Mint mondta: azt szeretnék, ha mindenki saját tulajdonban, jó körülmények között alapíthatna családot.

Hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát a parlament. A képviselők kizárólag 37,2 fok alatti testhőmérséklettel léphetnek be a törvényhozás épületébe, ahol kötelező a maszk használata. Az ülésen elsőként a közelmúltban elhunyt Kósáné Kovács Magda és Keleti György MSZP-s és Somogyi Tamás MDF-es képviselőről emlékeznek meg. A napirend előtti felszólalások után a családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztra jelölt Novák Katalin teheti le esküjét.

Amina Mohamed korábbi kenyai külügyminisztert és Liam Fox, volt brit kereskedelmi minisztert támogatja Magyarország a Kereskedelmi Világszervezet főigazgatói posztjára - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében azt írta: az intézmény vezetésére még öten vannak versenyben, október elején pedig ketten maradnak a döntő körre. Előzőleg arról is beszélt, hogy Magyarország az OECD főtitkári pozíciójáért zajló versenyben Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja.

Az ellenzéki pártok összefogását és közös választási indulását sürgették a Demokratikus Koalíció politikusai a DK online rendezvényén. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője hangsúlyozta, az összefogás során a DK partnernek és nem vezetőnek képzeli magát. Hozzátette: egy közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltre, egy közös listára és valamennyi választókerületben egy közös ellenzéki jelöltre van szükség.

A madridi autonóm tartomány több zónájában is tüntetésekkel tiltakozott a lakosság hétfőn életbe lépő korlátozások ellen. A maszkot viselő tüntetők szerint az elrendelt intézkedések nem hatékonyak, ugyanakkor diszkriminatívak és igazságtalanok. Hétfőtől a régió hét településén, valamint a főváros hat kerületében korlátozzák az emberek szabad mozgását, akik csak meghatározott esetekben hagyhatják el a lakhelyük szerinti kerületet vagy települést.

Minden szankciót visszaállított Iránnal szemben az amerikai kormány. A világ legtöbb országa és az Európai Unió is elutasítja az egyoldalú lépést. Az intézkedés várhatóan éles vitákat hoz majd az ENSZ idei közgyűlése előtt. Minden szankciót visszaállított Iránnal szemben az amerikai kormány. Irán az ENSZ Biztonsági Tanácsának küldött levelében kijelentette: az amerikai intézkedésnek nincs jogi érvénye, ezért elfogadhatatlan.

Milan Kundera, cseh származású író kapja idén a Franz Kafka-díjat. A prágai Franz Kafka Társaság által 20. alkalommal adományozott elismerésről egy nemzetközi zsűri döntött. A Franciaországban élő Milan Kundera regényeit több mint negyven nyelvre fordították le. A 91 éves író megtisztelőnek nevezte az elismerést.