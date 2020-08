A fél világ az orosz vakcina miatt hümmög - a nap hírei

Egyeztetéseket kezd az új orosz koronavírus vakcina elismeréséről az Egészségügyi Világszervezet az orosz hatóságokkal. Ennek feltétele, hogy a legszigorúbban megvizsgálják azokat az adatokat, amelyek bizonyítják a szer biztonságosságát és hatékonyságát. Az oltóanyag bejegyzését kedden jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vakcinát fejlesztő orosz intézet eddig nem tett közzé részletes tudományos eredményt egyetlen klinikai vizsgálatról sem. A német egészségügyi minisztérium kételyeit fejezte ki az új orosz védőoltás minősége, hatékonysága és biztonságossága iránt.

A következő hónapokban az Európai Unió és az Egyesült Királyság betegei számára hozzáférhetővé válik a remdesivir hatóanyagú koronavírus elleni készítmény. Jakab Ferenc virológus, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője az InfoRádiónak elmondta: az eredetileg az ebola ellen létrehozott szer a koronavírus ellen is hatásosnak tűnik, azonban ez nem megelőzésre használható anyag, akkor kell alkalmazni, amikor már fertőzött valaki. Jakab Ferenc kiemelte, hogy a Pécsi Tudományegyetemen is tesztelnek hatóanyagokat, amelyek közül vannak ígéretesek is.

Az Európai Unió szerint nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek a vasárnapi fehéroroszországi választások. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kiemelte: a választási megfigyelők jelentései azt mutatják, hogy a választási folyamat nem felelt meg az elvárt nemzetközi normáknak. Emellett azt is közölte: a hatóságok aránytalan és elfogadhatatlan módon alkalmaztak erőszakot a választások estéjén felvonuló tömeg ellen. A vasárnapi elnökválasztáson a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenka győzött a szavazatok mintegy 80 százalékával, a fő ellenzéki jelölt csak mintegy 10 százalékot szerzett. Az ellenzék kétségbe vonja a választás tisztaságát.

Normál menetrend szerint tervezi a kormány a tanévet - erősítette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca közölte: hamarosan megjelenik a rendelet arról, hogy szeptember 1-jén hagyományosan indulhat az iskola. A tárca szerint a koronavírus-járvány hazai alakulása eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást. Ugyanakkor az iskolák protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről. A szeptemberben induló tanév utolsó tanítási napja 2021. június 15. Az első félév 2021. január 22-ig tart.

A nagy létszámú előadásokat távolléti oktatásban szervezi meg ősszel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - mondta az InfoRádiónak az egyetem oktatási igazgatója. Bihari Péter közölte, hogy férőhely csökkentés nem lesz az intézmény kollégiumaiban, de a közösségi helyiségekben mindenki számára kötelező lesz a maszk viselése. Hozzátette: a diákoknak beköltözéskor egy kérdőívet kell kitölteniük, amelynek eredménye alapján az intézmény kötelezheti őket PCR-teszt elvégzésére. Az ELTE kollégiumai is több változással készülnek, a szobákban elszállásolható diákok számát két főre csökkentették, és a takarítás is gyakoribb lesz az épületekben.

Augusztus végéig még igényelhető a munkahelyvédelmi és kutatás-fejlesztési bértámogatás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint mostanáig 225 ezer munkavállaló után több mint 50 milliárd forint értékben igényelték a támogatásokat a cégek. Mindkét finanszírozási forma esetében még három hétig lehet benyújtani az igényeket. Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a támogatási lehetőség a feldolgozóiparban, kereskedelemben, gépjárműjavításban, illetve a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban tevékenykedő cégek körében a legnépszerűbb.

Megjelent a Lánchíd felújításának kivitelezési munkáiról szóló közbeszerzési részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A kivitelezésre pályázó cégek szeptember 7-ig jelentkezhetnek a tárgyalásos közbeszerzési eljáráson. A BKK közölte: ha kedvező ajánlatok érkeznek és a kormány biztosítja az ígért támogatást, akkor jövő februárban köthetnek szerződést és márciusban kezdődhet a kivitelezés. A híd felújítása 2023-ra fejeződhet be. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán úgy reagált: továbbra is várja a szükséges kormánydöntést a korábban ígért 6 milliárd felhasználásához.

Országszerte főként kidőlt fák, leszakadt faágak okoztak gondot a zivataros időjárás miatt. A Tolna megyei Dombóváron több lakóház pincéjét, garázsát öntötte el a víz. A Veszprém megyei Zircen egy közintézményben okozott kárt a nagy mennyiségű esővíz. Szerdán napközben a Dunántúl délnyugati felén még várhatók zivatarok.

Augusztus 23-án éjfélig várják a szavazatokat a Kaszás Attila-díj jelöltjeire. A színházkedvelők Csankó Zoltánra, a Győri Nemzeti Színház, Földes Tamásra, a Budapesti Operettszínház és Vlahovics Editre a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművészére adhatják le voksaikat. Kaszás Attila-díjat az idén is az országos színházi évadnyitón adják át.