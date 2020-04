Az érettségi reggelén is jelezhetik a diákok, ha mégsem akarnak vizsgázni - Hírösszefoglaló

Aki a 3 hónapos munkanélküli segély után nem kap munkát a piacról, az majd kap az államtól - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a parlamentben képviselői kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta, hogy a munkahelyteremtésre a kormánynak nincs B-terve, az A-tervet fogják megvalósítani. A kórházi felszerelésekről a kormányfő azt mondta, hogy mindenhol a védekezéshez szükséges tíznapi készlet rendelkezésre áll.

Továbbra is zárt közösségekben, kórházakban és idősotthonokban terjed a legjobban az új típusú koronavírus-járvány - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a fertőzést már 2.583 embernél mutatták ki, újabb 8, többségében idős beteg elhunyt, ezzel 280-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó. Kiemelte azt is, hogy fokozatosan emelkedik a koronavírus-fertőzéssel kórházban ápoltak száma.

Újabb egyéni védőeszközök érkeznek Magyarországra - mondta el az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert közölte: 7 repülőgépen összesen 17 tonna kesztyű, 16 tonna sebészi maszk és több tonna egyéb eszköz érkezik. Vasúton is jelentős mennyiségű egészségügyi védőfelszerelés érkezett Kínából.

Megfontolandónak tartja egy saját légi teherszállítási kapacitás kialakítását a világjárvány után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter napirend előtti felszólalásában közölte: egy hét alatt több mint 9 millió 800 ezer maszkot szállítottak Magyarországra és 215 lélegeztető-gépet is importált.

Az érettségi vizsga reggelén is jelezhetik a diákok, ha mégsem akarnak számot adni tudásukról - mondta a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán a Kossuth rádióban hangsúlyozta: ennek semmilyen szankciója nem lesz és a vizsga ősszel is pótolható. A Volánbusz azt kéri, hogy az érettségizők lehetőség szerint elektronikus úton vásárolják meg jegyeiket, bérleteiket.

Összesen 90 ezer maszkot osztanak szét a fővárosban közlekedőknek hétfőn és kedden a Budapesti Közlekedési Központ önkéntes munkatársai. A reggeli csúcsidőben a nagyobb metrócsomópontokban, a többi között a Deák Ferenc téren, a Nyugati pályaudvaron az Örs vezér téren és Újpest központnál is kaphatnak maszkot az utazók.

A járvány miatt elrendelt korlátozásokat csak lassan, megfontoltan és ellenőrzött módon lehet feloldani - figyelmeztetett a WHO vészhelyzeti igazgatója. Michael Ryan kijelentette: ha az országok túl korán könnyítenek a korlátozásokon, előállhat olyan helyzet, hogy ismét be kell vezetni a karantént.

Meghaladta a 3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte, a betegségbe már csaknem 208 ezren haltak bele. Leginkább az Egyesült Államokat sújtja a járvány, ahol a fertőzöttek csaknem harmada van.

New York államban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, több amerikai tagállam megkezdte a mindennapi élet újraindítását. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója közölte:egyeztetett Donald Trump elnökkel a szövetségi kormányzat által felállított tábori kórházak némelyikének a járvány utáni működtetéséről is.

Életbiztosítást köt a brit kormány az egészségügyi és a szociális ellátórendszer dolgozóinak arra az esetre, ha a koronavírus-járvány a halálukat okozná - közölte a brit egészségügyi miniszter. A terv szerint az érintett családja 60 ezer font juttatásban részesülne.

Olaszországban március óta ma (hét) volt a legalacsonyabb a koronavírusos új fertőzöttek száma, de változatlanul 300 felett van az elmúlt 24 órában elhunytak száma. A járvány kitörése óta összesített adat a fertőzöttek száma megközelítette a 200 ezret, míg a halottaké 26.977.

Közvetlen vonatokat indít Ausztria azokért a román állampolgárokért, akik osztrák idősek gondozásában segítenek. Az országban mintegy 33 ezer idős ember szorul állandó ellátásra, gondozóik jelentős része pedig eddig Romániából érkezett, de a koronavírus-járvány korlátozásai közepette nem tudott már visszatérni Ausztriába.

Itthon a gépjármű felelősség-biztosítások tavalyinál kisebb mértékű, tíz százalék körüli emelkedésére számítanak a független biztosítási alkuszok. Szövetségük közleményében azt hangsúlyozza, hogy bár a káresetek száma visszaesett, az egy kárra eső helyreállítási költségek az év eleje óta meredeken nőttek.

A héten a Duna alsó vonalán, a Mohács és Baja közötti területen folytatódik a szúnyoggyérítési program. A felmérések adatai szerint a száraz időjárás miatt eddig csak néhány helyen alakultak ki a szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas pangó vizes tenyészőhelyek.