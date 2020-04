Kötelező hétfőtől a maszk a budapesti üzletekben, piacokon, taxikban - Hírösszefoglaló

A BKK járatai mellett az üzletekben, piacokon, taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása Budapesten jövő hétfőtől. Ez történhet kendővel, sállal vagy maszkkal. Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi operatív törzs döntését nemzetközi tapasztalatokkal indokolta. Hangsúlyozta, hogy a döntést egyeztette a kormánnyal is. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a héten, és az elrendelést követő első napokban a BKK munkatársai 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen több kiemelt fővárosi csomópontban. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik.

Újabb 14 idős, krónikus beteg halt bele a koronavírus fertőzésbe, ezzel 213-ra emelkedett a magyarországi elhunytak száma - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a járványügyi védekezést irányító törzs tájékoztatóján közölte: a kórokozót 2098 embernél igazolták, több mint 11 ezren vannak hatósági házi karanténban. 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 287-en már meggyógyultak.

Biztosított az ország élelmiszer ellátása - jelentette ki az illetékes államtitkár. Zsigó Róbert az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: az agrártárca állandó kapcsolatban áll az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjével, hogy bármely problémát azonnal kiküszöböljön. Hozzátette: a koronavírus-járvány kezdetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján számos tájékoztató anyag, hatósági útmutató jelent meg.

Új szabályok léptek életbe a Nyugat-Európába tartó vendégmunkások belépésére. Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a testület tájékoztatóján elmondta: a Nyugat-Európába tartó ukrán, román és szerb vendégmunkások csak meghatározott, négyórás időtartamban tudnak belépni Magyarország területére. Kiss Róbert közölte: feltétel az is, hogy akik nem mutatják a koronavírus-fertőzés jeleit, igazolják, hogy megfelelnek a schengeni beutazási feltételeknek és igazolásuk van arról, hogy a célországba bejutásuk biztosított.

Már a szabadalmaztatás fázisában van az első magyar koronavírus-specifikus lélegeztetőgép. Az innovációs tárca közleménye szerint a szabadalmaztatást követően megkezdődhet a magyar találmány sorozatgyártása is. A kifejezetten az új koronavírus okozta légzési elégtelenség kezelésében hatékony, hordozható berendezést magyar szakemberek fejlesztették ki vállalati-egyetemi együttműködésben a Semmelweis Egyetem orvosszakmai vezetésével.

Kínából újabb négy repülőgép hozott kedden 4,9 millió maszkot, 2 millió kesztyűt, 193 ezer védőruhát és 170 ezer tesztet. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a védőeszközök kórházakba, rendelőintézetekbe és más egészségügyi intézményekbe kerülnek. Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, hogy hosszú távú védekezésre kell berendezkedni a koronavírussal szemben.

Hamarosan rendelet könnyíti a babaváró támogatás igénylését, amelyre szintén érvényes a hiteltörlesztési moratórium - mondta az InfoRádióban a család- és ifjúságügyi államtitkár. Novák Katalin szerint a könnyítés azt jelenti, hogy meghatalmazással az érintettek helyett más is intézheti a banki ügyeket. Úgy vélte: jelentősen javíthatja a fiatal családosok anyagi helyzetét, hogy a megszületett gyermekek után csökken vagy megszűnik a visszafizetési kötelezettség.

Jó döntésnek nevezték a fizetési moratórium bevezetését a banki vezérigazgatók. A Portfolió online hitelezési konferenciáján a résztvevők abban is egyetértettek, hogy a moratóriummal kapcsolatos kihívások később jelentkezhetnek. A bankvezetők úgy látják, hogy a járványhelyzetbe a magyar bankrendszer erős tőkemegfeleléssel érkezett. A bankszövetség becslése szerint a moratórium 50 milliárd forintos kamatveszteséget jelent a bankoknak.

Virágvásárlásra kéri az embereket az agrárminiszter, mert szerinte ezzel számos munkahely megmenthető, a környezet pedig otthonosabbá válik a koronavírus-járvány idején. Nagy István a Somogy megyei Szőlősgyörökön arról beszélt: bizonyos növények értékesítését nem lehet a járványveszély utánra halasztani.

A hétvégétől kapható lesz friss magyar szamóca a piacokon, a zöldségeseknél és az áruházakban. A hazai termés várhatóan június közepéig-végéig kitart majd. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint idén az enyhe tél és tavasz kedvezett a szamócának, így a legtöbb termelő jó minőségű és bőséges termésre számít a fagyok ellenére is.

Elmarad az idei müncheni Oktoberfest a koronavírus járvány miatt. A sörünnepre évente mintegy hatmillió vendég érkezik szerte a világból Münchenbe. A rendezvényt eddig három alkalommal törölték a két világháború évein kívül, 1854-ben és 1873-ban kolerajárvány, majd 1923-ban, a hiperinfláció miatt. Közben a frankfurti könyvvásár szervezői azt tervezik, hogy megtartják a hagyományos októberi rendezvényt, de hogy milyen formában, azt még maguk sem tudják.