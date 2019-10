Azok is megkapják a nyugdíjprémiumot novemberben, akik idén vonultak nyugdíjba - Hírösszefoglaló

Aláírták az új megállapodást az Egyesült Királyság kiválásának feltételeiről az uniós tagországok vezetői Brüsszelben. Az továbbra sem biztos, hogy a brit parlament is elfogadja szombati rendkívüli ülésén. Az uniós csúcs előtt néhány órával jutott kompromisszumra az uniós és brit küldöttség. A zárónyilatkozatban nincs szó az október 31-re tervezett kilépési határidő meghosszabbításáról. Az uniós főtárgyaló, Michel Barnier azt mondta: a megállapodás nagy része nem változott, de vannak benne új elemek. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nagyszerű megállapodást sikerült kötni, amely lehetővé teszi az ellenőrzés visszaszerzését. A konzervatív kormányt támogató észak-ír párt, a Demokrata Unionista Párt elutasítja az új megállapodást és az ellenzéki Munkáspárt vezetője is a korábbinál is rosszabbnak nevezte az új egyezséget.

Észak-Szíriára vonatkozó tűzszüneti megállapodást kötött az Egyesült Államok és Törökország. Ezt az amerikai alelnök jelentette be Ankarában. Mike Pence a török államfővel tartott egyeztetés után azt mondta: Recep Tayyip Erdogan beleegyezett egy ötnapos tűzszünetbe, hogy lehetővé tegye a szíriai kurd csapatok visszavonását a szíriai-török határról. Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben üdvözölte a bejelentést. A török hadsereg október 9-én indította meg a hadműveletet Északkelet-Szíriában.

A következő években a legtöbb forrást a gyermeket nevelő családokra, a Magyar falu programra és gazdaságösztönzésre fordítja a kormány - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A kormánypártok kétnapos kihelyezett frakcióülésén a családvédelmi akcióterv végrehajtásáról és bővítéséről, a gazdasági növekedés fenntartásának lehetőségeiről és a Magyar falu programról is szó volt. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője elmondta: európai ügyekről is szó volt a tanácskozáson.

Megtörtént az átadás-átvétel a budapesti Városházán. Karácsony Gergely a Tarlós István leköszönő városvezetővel tartott megbeszélés után arról beszélt, hogy Budapesten új korszakot kell nyitni, amely visszaadja a főváros megtépázott szabadságát, és felkészíti arra, hogy reagálni tudjon a világ összes nagyvárosát érintő nagy kihívásokra. Megerősítette, hogy már a novemberi alakuló ülésen több érdemi határozatot hozhat a Fővárosi Közgyűlés, egyebek közt az álláskeresők ingyenes tömegközlekedéséről. Hozzátette: a jövő héten ismerteti a főpolgármester-helyettesek neveit.

A víz mennyisége és minősége megőrzésének közös felelősségéről beszélt a Budapesti Víz Világtalálkozón a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a tanácskozást lezáró felszólalásában úgy fogalmazott: a víz kérdése összeköt, mert a Föld vízkészleteit közösen használják az emberek, ezért a felelősség is közös. A hozzátette: a konferencián bemutatott Budapest Felhívás alapján ösztönözni kell a vízgazdálkodással kapcsolatos beruházásokat, elsősorban azokat, amelyek segítik a vízbiztonság növelését.

Érdemi lépéseket követel a kormánytól az éghajlatváltozás megfékezéséért az LMP. Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes elismerte, hogy jelenleg 32 százalékkal alacsonyabb az ország károsanyag-kibocsátása, mint 1990-ben volt. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy 2014-ben 40 százalékkal volt az ország ez alatt az érték alatt, azóta pedig növekszik a kibocsátás. Az LMP-s politikus megkérdőjelezte a fosszilis energiahordozók hasznosításának elhagyására irányuló törekvést is.

A brexit alakulásától függ, hogy Orbán Viktor mond-e ünnepi beszédet október 23-án - közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan jelezte: ha a nemzeti ünnep napján nem kell európai uniós csúcson Magyarországot képviselnie, a kormányfő ünnepi beszédet tart Budapesten. Közben elfogadta a biztosítási tervet az október 23-i ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.

Azok is megkapják a nyugdíjprémiumot novemberben, akik idén vonultak nyugdíjba. Ez derül ki abból a rendeletből, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. Eszerint a járandóság folyósításához csak annyinak kell megfelelni, hogy 2019 novemberében fennálljon a nyugdíjas jogviszony. Tavaly azok kaphatták meg, akik a folyósítás előtti évben legalább egy napot már nyugdíjasként töltöttek, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesültek.

A szakképzés jövő évi átalakításának célja, hogy a képzés jobban megfeleljen a gazdasági szereplők igényeinek - jelentette ki az ágazatért felelős helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a változtatásra azért volt szükség, mert nagyon szétaprózódott a képzési struktúra. Hozzátette: rendszer szintű fejlesztést hajtanak végre a tartalom és a forma is megújul.

Támogatja a kormány a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatát az Európa-liga döntőjének megrendezésére. A most megjelent határozat alapján a kabinet kész garanciát vállalni, ha Budapest nyeri el a 2022-es vagy 23-as rendezési jogot. A finálé helyszíne az új Puskás Aréna lenne. Az stadiont november 15-én adják át, és az MLSZ vezetése már többször jelezte, hogy a jövő évi Európa-bajnokság négy mérkőzése után is szeretne jelentős eseményeket ott tartani.