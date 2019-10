Elhalasztották a közszolgálati sztrájkot az ágazati érdekképviseletek - Hírösszefoglaló

November 13-ára halasztják az október 10-ére tervezett közszolgálati sztrájkot az ágazati érdekképviseletek. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete azt közölte: a döntés oka, hogy egyelőre nincs megállapodás a még elégséges szolgáltatásokról. A szakszervezetek szerint a tárgyaláson azért nem született megegyezés az ügyben, mert a kormány azt megakadályozta. Azt is hangsúlyozták: a munkavállalók jogi biztonsága érdekében a szakszervezetek kizárólag törvényes munkabeszüntetést szerveznek.

Nagy lehetőséget lát a magyar és brazil gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Sao Paulóban tartott brazil-magyar üzleti fórumon azt mondta: a két ország azonos módon közelíti meg a világpolitika jelentősebb kérdéseit, így semmi nem terheli a kétoldalú kapcsolatokat. Brazília Magyarország második legjelentősebb kereskedelmi partnere Dél-Amerikában.

Regionális különleges műveleti parancsnokságot hoz létre a Magyar Honvédség, ezt a NATO-tagországok mellett Ausztria is támogatja – erősítette meg a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor egy győri rendezvényen elmondta: Magyarország nem akarja kiszolgáltatni magát, ezért indult el a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelynek célja, hogy a 21. század kihívásait kezelni képes katonasággal rendelkezzen.

Már több mint 21 milliárd forintot vehettek kézhez az ötezres lélekszám alatti kistelepülések a Magyar Falu Programban – mondta el a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Orbán Balázs kiemelte: 75 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Hozzátette: a kabinet szándéka, hogy az intézkedés ciklusokon átívelően működjön, ezért jövőre is 150 milliárd forintot különített el a programra.

Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót vezet be a Magyar Nemzeti Bank - jelentette be az MNB felügyeleti igazgatója. Nagy Koppány elmondta: ezzel 2020-tól az ügyfelek számára is összehasonlíthatóvá válnak az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei. Hozzátette: a jegybank azt várja, hogy a döntés után mindkét piacon élénküljön a verseny.

Hat magyar város, Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Szeged és Debrecen is bekerült 30 európai ország legtöbb kreatív és kulturális lehetőséget rejtő 190 városa közé - közölte az Európai Bizottság. A kulturális életet, a kreatív gazdaságot és a lehetőségeket teremtő környezetet értékelő tanulmány szerint az egymilliónál nagyobb népességű városok között Budapest a kreatív szektoron belüli munkahelyteremtés területén ért el kiemelkedő, majdnem 90 százalékos eredményt.

A főpolgármester szerint Budapest a magyar gazdaság motorja a főváros gazdaságstratégiájának elfogadása óta. Tarlós István a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén kiemelte, négy éve célként fogalmazódott meg az, hogy Budapest 2030-ra Közép-Európa vezető gazdasági térsége legyen. Idén a második negyedévben a magyar GDP növekedés Európában az egyik legmagasabb, 5,1 százalék volt, és Budapesten termelik meg több mint harmadát.

Több területen is változást sürgetnek az LMP politikusai Budapesten, a 10. kerületben. Schmuck Erzsébet elmondta: az önkormányzati választás tétje, hogy az emberek nagyobb beleszólást kapnak-e a közügyekbe. A párt országgyűlési frakcióvezető-helyettese Kőbánya környezetvédelmi problémáiról is beszélt, elsősorban a ferihegyi reptér okozta zaj- és egyéb szennyezésről. Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselője és listavezetője a közétkeztetés önkormányzati átvételét szorgalmazta.

Az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére és az euró bevezetésére szólította fel a kormányt a Demokratikus Koalíció. Barkóczi Balázs szóvivője egy fórumon azt mondta, hogy több alapvető élelmiszer ára is a nettó keresetnövekedést meghaladó mértékben emelkedett az elmúlt két évben, a kormány pedig nem tesz semmit. A szóvivő azt is közölte: Európában Magyarországon a legmagasabb a forgalmi adó, ezért mindenképpen mérsékelni kell azt.

Az idén 1.600 esetben állapítottak meg életveszélyt a kémények ellenőrzésekor a Fővárosi Kéményseprőipari vállalat munkatársai. Kovács Balázs, a társaság ügyvezetője elmondta: szeptember végéig a Budapesten működő 1 millió kémény háromnegyedét sikerült ellenőrizni.Hozzátette: ezerből 3 kémény életveszélyes, illetve minden száz kéményből 4-et javítani kell.

Bekerült az amerikai Nemzeti Könyvdíjra jelölt könyvek szűkített, öt címet tartalmazó listájára Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regénye. A 2016-ban megjelent mű az idegen nyelvről angolra fordított művek újonnan létrehozott kategóriájában szerepel. A National Book Awardot a második legjelentősebb irodalmi elismerésként tartják számon a Pulitzer-díj után az Egyesült Államokban.

Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint James Peebles elméleti felfedezései hozzájárultak a világegyetem ősrobbanás utáni fejlődésének megértéséhez, Michel Mayor és Didier Queloz pedig felderítette kozmikus szomszédságainkat ismeretlen bolygókra vadászva.