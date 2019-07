Százezrek töltődtek fel a Völgyben - a nap hírei

Szexuális zaklatás gyanúja miatt nem hagyhatja el Dél-Koreát a következő 10 napban Kenderesi Tamás. Az olimpiai bronzérmes magyar úszót vasárnap hajnalban állították elő és hallgatták ki a hatóságok egy helyi éjszakai bárban történt esetről, egy 18 éves lány hívta a rendőrséget. A jelenleg a sportolók falujában tartózkodó Kenderesi Tamás nem sokkal később közzétett nyilatkozatában visszautasította a szexuális zaklatás vádját, és azt is közölte: talán meggondolatlan mozdulatot tett, amikor hozzáért egy táncos-lány fenekéhez, és elnézést kér tőle, ha valóban megbántotta. A Magyar Úszó Szövetség közölte: a helyi magyar nagykövetséggel együttműködve mindent elkövet, hogy kétséget kizáróan tisztázódjon, jogosak-e a vádak.

Villámok csaptak le a csepeli strandfürdő területére vasárnap délután, ketten megsérültek, egyiküket újra kellett éleszteni. Az első villám egy fába, a második pedig az egyik medencébe csapott bele. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta: a villámcsapás következtében egy, a fa közelében tartózkodó 15 éves fiú és egy középkorú férfi eszméletét vesztette. A fiú légzése és vérkeringése leállt, újra kellett éleszteni. Stabil állapotban vitték kórházba. A fát a tűzoltók körbekordonozták.

Országszerte több mint 500 helyszínen dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai a vasárnap délutáni vihar miatt keletkezett károk felszámolásán. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: a legtöbb bejelentés Kelet-Magyarországról érkezett, a vihar Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-

Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyében tucatjával döntött ki fákat, szakított le vezetékeket, öntött el pincehelyiségeket, és rongált meg tetőszerkezeteket. Mukics Dániel hozzátette: emellett Budapesten, Gyulán és Békéscsabán sok helyről érkezett hívás.

Már elérheti az allergiás tüneteket okozó szintet a pollenkoncentráció az Alföldön, a fővárosban és térségében. A parlagfű tömeges virágzása csak szeptember végén várható. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az idei allergiás időszak várhatóan gyengébb lesz a szokásosnál. Az augusztus eleji megjelenés után a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani, de a hónap közepére országszerte tüneteket okozhat a parlagfű virágpora.

Kétszázezren látogattak el az idén a Művészetek Völgyébe és több mint nyolcvanezren váltottak jegyet a vasárnap véget ért programokra. Ez 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Tíz napon keresztül harmincöt helyszínen ezerötszáz programot láthatott a közönség. Idén először vett részt a Művészetek Völgyében a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Szintén ebben az évben debütált a Pest-Buda Udvar. A Kaláka Versudvarban ötvenedik születésnapját ünnepelte a Kaláka Zenekar.

Megfelelő sebesség mellett elkerülhető lenne a vadbalesetek többsége - hívja fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Magyar Autóklub. A két szervezet fokozott óvatosságot kér az autósoktól, ugyanis kezdődik az őzek párzási időszaka, amely nagyjából augusztus közepéig tart. Ilyenkor az állatok nappal is aktívabbak és figyelmetlenebbek. A vadászati szervezet felhívja a figyelmet, hogy az évente elütött mintegy 4500 őz nagy része ez alatt az egy hónap alatt lesz baleset áldozata.

Nemzeti klímavédelmi tervet sürgetett a bajor miniszterelnök. Markus Söder a Welt am Sonntag című német lapnak azt nyilatkozta: az alaptörvénybe és Bajorország tartományi alkotmányába is be kell emelni az éghajlatvédelem ügyét. Hozzátette: a müncheni vezetés nagyszabású intézkedésekre, köztük 30 millió fa elültetésére készül a klímaváltozás ellen. Hozzátette: vonzóbbá kell tenni a vasúti közlekedést a légi közlekedésnél a rövidebb útvonalaknál.

A skandináv országokat sújtja most elsősorban az Európán végigvonuló kánikula-hullám. Még Svédország északi részén is 30 fok fölötti hőmérsékleteket mértek. 1945 óta nem volt ilyen meleg a térségben. A svéd meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy augusztusban az ország 21 megyéjéből 15-ben vízhiányra lehet számítani. Norvégiában is hasonló hőségről számoltak be.

Chile partjainál 40 ezer liter olaj ömlött a tengerbe egy bányavállalat olajtermináljánál történt baleset miatt. A szennyező olaj egy olyan gazdag élővilággal rendelkező patagóniai tengerszakaszon ömlött ki, amelyet a bolygó legtisztább vizei között tartanak számon. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset okainak felderítéséért és a felelősök megnevezéséért.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt