Óriási eső Magyarországon - a nap hírei

Az intenzív esőzés miatt több megyében is településeket öntött el a víz. Heves és Baranya megyében a legnagyobb a kár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Borsodbótát egy ideig meg sem lehetett közelíteni. A Heves megyei Egerszóláton udvarokba, pincékbe, házakba is betört a víz, több családnak el kellett hagynia otthonát. Egerben a Szépasszonyvölgy egyes területeit csaknem teljes egészében elöntötte a villámárvíz. A Baranya megyei Kátolyon vannak házak, amelyek lakhatatlanná váltak. Tatán 24 óra alatt 73 milliméter eső esett, a havi átlag fele.

Magyarország azt szeretné, ha a 4 uniós csúcsvezetői pozícióból legalább egyet közép-európai ország politikusa töltene be - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Kossuth rádióban ezt azzal indokolta, hogy a térség mára az európai növekedés motorjává vált. Hozzátette: Magyarország már a bevezetésekor is megkérdőjelezte a csúcsjelölti rendszert. Megismételte: sem Manfred Weber néppárti, sem Frans Timmermans szocialista jelölt nem felel meg a magyarok elvárásainak.

Továbbra is bízik az Európai Bizottság elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber. Az Európai Néppárt csúcsjelöltje a Welt am Sonntagnak arról beszélt: a június 30-ra összehívott rendkívüli uniós csúcsig az Európai Parlament többségi támogatásának elnyeréséért küzd. Hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll az úgynevezett csúcsjelölti rendszer mellett. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa szerint az elv érvényesítése hozzájárulna a közösség demokratizálásához.

Kész lemondani Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt nem jut be a parlamentbe a jövő tavaszi szlovákiai választáson. A politikus egy vitaműsorban elismerte, hogy ő is érzékeli pártja csökkenő népszerűségét jelző közvélemény-kutatásokat, amelyekre reagálnia kell. A vitában Bugár Béla a Magyar Közösség Pártjával való együttműködést érintő kérdésre válaszolva elutasította, hogy az ő személye lenne az együttműködés egyetlen akadálya.

Törökországban a megismételt isztambuli főpolgármester-választáson is az ellenzéki jelölt nyert. A kormánypárti induló elismerte vereségét. Ekrem Imamoglu a csaknem teljes feldolgozottság alapján 54 százalékkal áll az élen. Kormánypárti kihívója, Binali Yildirim volt kormányfő 45,1 százalékot szerzett. Ezzel bizonyossá vált, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette Igazság és Fejlődés Pártja 15 év után elveszítette a legnépesebb város vezetését.

Két héttel elhalasztja az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását az amerikai elnök. Donald Trump demokrata párti képviselők kérésére adott halasztást, hogy megegyezzenek a republikánusokkal a probléma megoldásáról. Sajtójelentések szerint az első lépcsőben mintegy 2 ezer családot érint az intézkedés. Becslések szerint jelenleg mintegy 12 millió illegális bevándorló tartózkodik az Egyesült Államokban.

Pekingi lapértesülés szerint felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára a FedEx amerikai postaszolgálat. A cég korábban nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az amerikai címzettnek. A FedEx akkor tévedésre hivatkozva bocsánatot kért, de előzőleg több hasonló kézbesítési hibát is vétett. Az amerikai kereskedelmi minisztérium előzőleg, május közepén nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tette feketelistára a Huaweit.

A kínai mezőgazdaságiminiszter-helyettest választották meg az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet új főigazgatójának. Csü Tung-jü lesz az első kínai a FAO élén. A biológus végzettségű, 55 éves szakember megválasztása előtt visszautasította azokat a vádakat, hogy ha ő kerül a FAO élére, akkor a szervezet Peking befolyása alá kerül.

Indiában csaknem 150 kisgyerek halálát okozta akut agyvelőgyulladás az elmúlt hetekben Bihár államban. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint összesen mintegy 600 megbetegedést jelentettek, és több mint felük gyógyszeres kezelés után már elhagyhatta a kórházat. A halálos áldozatok döntő többsége 7 évesnél fiatalabb volt. Az enkefalitisz az agyvelő gyulladása, melyet többnyire vírusfertőzés okoz.