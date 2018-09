Magyarország örülne a Török Áramlatnak - Napinfo

Magyarország azt szeretné, ha területén is áthaladna az épülő Török Áramlat gázvezeték szárazföldi része - hangzott el a magyar miniszterelnök és az orosz államfő moszkvai tárgyalásai után. Orbán Viktor azt mondta, sikerült megállapodni a 2020-as évre szóló gázszállításokról is. A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy a paksi atomerőmű-beruházás jól halad. Az orosz elnök elmondta, hogy a magyar kormányfővel közös kezdeményezés alapján kormányközi bizottság alakul a kétoldalú regionális együttműködés összehangolására, amely az év vége előtt megtartja majd alakuló ülését.

A nyelvtanulási diákhitel bevezetését tervezi a kormány. Ennek feltételeit még az idén kidolgozzák. Az innovációs minisztérium közleménye szerint a kormány további intézkedések kidolgozásra kérte fel a minisztériumokat a magyar lakosság idegennyelv-tudásának javítására. A tervezett intézkedések között szerepel a korszerű idegennyelv-oktatási módszerek meghonosítása; a nyelvszakos tanári képzésben részt vevő hallgatók külföldi résztanulmányainak támogatása.

A tanárhiány fokozódásától tart a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: egyre több a pályaelhagyó fiatal pedagógus és egyre több az idős kolléga. A pedagóguskar elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nő a tanári pályát választók száma, de a képzési idő alatt több mint 40 százalék lemorzsolódik és a kezdő tanárok egyharmada is pályaelhagyó lesz. Emellett az új Nemzeti Alap Tanterv bevezetése előtt a módszertani fejlesztések miatt felkészülési időt és továbbképzéseket is szükségesnek tart a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

Nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén a monetáris tanács és a kamatfolyosó sem változott, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank ugyanakkor bejelentette: felkészült monetáris politikájának óvatos és fokozatos normalizációjára az inflációs cél fenntartható elérése érdekében. Megszűnik az irányadó kamat, szerepét a jövőben a kötelező tartalék veszi át. Az MNB 2019 elején, 1000 milliárd forintos keretösszeggel, bevezeti a Növekedési Hitelprogram Fix konstrukciót, a cél a kkv-hitelezés egészséges szerkezetének kialakítása.

A kormánnyal szembeni ellenállást hirdetett a Demokratikus Koalíció elnöke pártja budapesti demonstrációján. Gyurcsány Ferenc az Alkotmány utca és Kossuth tér találkozásánál tartott megmozduláson úgy fogalmazott: Magyarországon diktatúra van, ezért a Demokratikus Koalíció arra törekszik, hogy az ellenállás kicsiny lángjából nagy tűz gyúljon. Hozzátette: az ellenállásnak nem lehet más célja, nem lehet kevesebbel megelégedni, mint új választási szabályok alapján kiírt, új, tisztességes választások kikényszerítése.

Nyilvánosságra hozták az idei Prima Primissima díj jelöltjeit. Továbbra is tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat, minden kategóriában három jelölt közül kerül ki a Prima Primissima díj nyertese. A közönségdíjas jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el. Szavazni szeptember vége és december eleje között lehet. A díjat gondozó és finanszírozó OTP Bank közleménye szerint az idei Prima Primissima díjátadó egyben Demján Sándor, a díj alapítója emléke előtti tisztelgés is, aki 2013 óta finanszírozta a Közönségdíjat.

Lezárják a Déli pályaudvart októberben két hétre. A Portfolio kérdésére a MÁV azt írta, hogy október 4 és 17 között olyan halaszthatatlan karbantartási munkákat végeznek a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amelyek mellett a vonatforgalmat nem lehet fenntartani.

Az Európai Bizottság újra figyelmeztette a magyar kormányt, hogy október 15-ig hajtson végre érdemi változtatásokat a jövő évi költségvetésben - közölte az Országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke. Varju László a Demokratikus Koalíció képviselője azt követően beszélt erről, hogy más ellenzéki és kormánypárti politikusok mellett, találkozott Manfred Bergmann-nal, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának Magyarországgal foglalkozó új igazgatójával.

Közlekedési, energetikai és digitális hálózatok fejlesztéséről és összekapcsolásáról egyeztek meg Bukarestben a Három Tenger Kezdeményezés országai, köztük Magyarország. Elfogadták a közösen megvalósítandó projektek listáját, elsősorban észak-déli folyosók kiépítéséről van szó. A bukaresti találkozón részt vett volna Áder János köztársasági elnök is, de gépe az indulás előtt megsérült, és nem tudott felszállni. Magyarországot így a bukaresti magyar nagykövet képviselte.

Tervet mutatott be az Európai Bizottság a Kereskedelmi Világszervezet reformjára. Uniós források szerint a javaslatok azt célozzák, hogy leküzdjék az olyan piaci torzulásokat, mint amilyenek Kínában is kialakultak, illetve elriasszák az Egyesült Államokat a kereskedelmi világszervezetből való kilépéstől. Donald Trump amerikai elnök nemrégiben bírálta a kereskedelmi szervezetet és felvetette az Egyesült Államok kilépését is.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a szíriai légvédelem lőtte le keddre virradóra a Földközi-tenger felett az orosz katonai repülőgépet. Moszkva ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy Izrael hibájából fakad az incidens, míg Jeruzsálem Damaszkuszt okolja a szerencsétlenségért. Az orosz tárca szóvivője azt mondta: az izraeli légierő F-16-os vadászgépei légicsapást mértek az északnyugat-szíriai Latakia város környékére, majd a leszállásra készülő orosz Il-20-as gépet használták fedezéknek.