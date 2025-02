Káel Csaba: a fóti fejlesztéssel 22 százalékkal nőtt a magyarországi stúdiókapacitás

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, átadták Fóton a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiókomplexumát. A fejlesztés 2020-ban kezdődött, és kiemelt állami beruházásként valósult meg. Négy új, összesen 10 ezer négyzetméternyi új műteremmel, 20 ezer négyzetméter kiszolgálóhelyiséggel és 135 ezer négyzetméter zöld területtel bővült az NFI Stúdió, a nyolcvanas évek óta működő gyártóbázis. Az állami és a magánszektor együttműködésével a hazai stúdiókapacitás országos szinten 22 százalékkal nő.

"Budapest környékén öt stúdiókomplexum van, négy magánfejlesztéssel jött létre, az ötödik a fóti, amit korábban Mafilm stúdiónak hívtak, most már a Nemzeti Filmintézet stúdiója, és ez bővült ki most négy stúdióépülettel" – mondta az InfoRádióban Káel Csaba. A filmügyi kormánybiztos emlékeztetett, hogy már számos külföldi produkciót forgattak Fóton, és az ott épített díszletekből már létrejött Európa egyik legjelentősebb díszletvárosa, amely számos ismert film jeleneteinek adott otthont, például a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Terminátor egy részét is ott forgatták.

Káel Csaba felidézte, hogy az öt éve alakult Nemzeti Filmintézet négy evvel ezelőtt, a Covid-járvány idején pályázott a kormány gazdaságélénkítő programjának részeként, és az ott elnyert összegből kezdhették meg a rekonstrukciót. Négy új, egyenként 2500 négyzetméteres stúdióépület készült el, amelyekből kettő-kettő össze is nyitható, ahová be lehet építeni egy nagyobb városrészt is, de felújították a két régi stúdióépületet is, és a 20 ezer négyzetméteres kiszolgáló létesítményrendszert is.

"Ez az öt évünknek az egyik nagyon nagy büszkesége. Utoljára állami stúdió 1936-ban épült a Róna utcában, mai napig stúdióként üzemel, úgyhogy majdnem 90 év után már itt volt az ideje. De főleg azért, mert nagyon dinamikusan fejlődik a filmes ágazatunk. London után a második európai filmgyártó központ vagyunk, és a továbbfejlődésnek az volt az akadálya, hogy nem volt elég stúdiókapacitásunk" – tájékoztatott a kormánybiztos.

Azt is kiemelte, hogy ezzel a magyar filmesek is gazdagodnak, hiszen akár a két felújított régi, akár a négy új stúdiót is használhatják, és emlékeztetett, hogy a Hunyadi sorozat egyes részei már Fóton készültek, sőt felépült az alkotáshoz a díszletvárosban a nándorfehérvári vár is.