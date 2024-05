Egy vagyont adtak a néhai John Lennon gitárjáért

Az egykori Beatles együttes eddig aukcióra bocsátott gitárjai közül a Lennon gitárjáért kifizetett összeg új rekordot állított fel.

Lennon a Beatles 1965-ös Help című albumának felvételén, és az azonos című filmben játszott az akusztikus hangszeren, amelyet az utóbbi ötven évben senki sem látott, és a közelmúltban egy ház padlásáról került elő.

“One of the most important Beatles guitars ever to come to the auction block”: John Lennon’s lost Help! Framus 12-string has become one of the most expensive guitars to ever sell at auction https://t.co/02RHMuR3Tj